Aniversário
BBQ - Churrasco
Campo Grande - MS

Prefeitura promove mais uma edição do “Empreenda Bem Mulher”

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), realiza entre os dias 15 e 19 de setembro mais uma edição do progr...

15/09/2025 10h47
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), realiza entre os dias 15 e 19 de setembro mais uma edição do programa “Empreenda Bem Mulher”, voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino e à capacitação para negócios sustentáveis.

As atividades acontecem na sede da SEMU, localizada na Rua 15 de Novembro, 1373 (Centro), sempre das 18h30 às 21h, e contam com a participação de grandes especialistas que vão compartilhar experiências e estratégias para impulsionar mulheres que desejam empreender ou aprimorar seus negócios.

A programação inclui:

Segunda-feira (15/09): Comunicação Estratégica, com Stefanny Azevedo

Terça-feira (16/09): Liderança Empreendedora, com Fernanda Bentasol

Quarta-feira (17/09): Finanças, com Tatiana Lubas

Quinta-feira (18/09): Vendas, com Giseli Fedossi

Sexta-feira (19/09): Posicionamento de Imagem e Estilo, com Hagatta Cristy

O evento é gratuito e oferece uma semana inteira de conhecimento, troca de experiências e conexões, fortalecendo o protagonismo feminino no mercado de trabalho e nos negócios.

As interessadas podem se inscrever pelo WhatsApp: (67) 98131-7879.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra arte gráfica da programação do evento.

