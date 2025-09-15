Com apoio do Governo de MS, Festa do Leitão no Rolete movimenta economia e valoriza cultura regional

O governador Eduardo Riedel participou no sábado (13) de uma das mais tradicionais festas gastronômicas do Estado. Na sua 29ª edição a Festa do Leitão no Rolete faz parte da história e cultura de Mato Grosso do Sul. Realizada em São Gabriel do Oeste, o evento movimenta a economia regional e mostra a força da cadeia produtiva da suinocultura.

“A Festa do Leitão já é tradicional, uma orgulho para São Gabriel do Oeste e Mato Grosso do Sul. Ela retrata tudo que ocorreu nesta cadeia produtiva, que gera empregos, renda e uma ótima gastronomia. Aqui se produz suíno de qualidade que segue da indústria para mais de 100 países”, completou o governador.

Leitão no Rolete é realizado em São Gabriel do Oeste

A festa tem a parceria e apoio do Governo do Estado, que contribuiu para realização do evento por meio da Fundação de Cultura (FCMS). As atividades e atrações ocorrem neste final de semana no CTG Chama Crioula. Uma celebração da cultura, tradição e força da região norte do Estado.

A expectativa é atrair mais de 20 mil pessoas. Este ano serão preparados 80 leitões desossados, totalizando quase meia tonelada de carne suína. A iguaria é preparada pelos assadores do CTG Chama Crioula.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Além da gastronomia, o evento terá atrações musicais. Neste sábado (13) sobem ao palco Trio Parada Dura e Luan Pereira. No domingo (14), artistas locais abrem o dia, seguido pelo grupo sul-mato-grossense Atitude 67, que vai encerrar a festa.

O evento ainda conta com espaço para a exposição e comercialização de produtos da terra, artesanato, economia criativa e provas esportivas, com área gratuita para o público, com abertura de oportunidade de negócios. Ele representa a economia do município, que tem como um dos pilares a suinocultura.

“A Festa do Leitão foi feita para oferecer o melhor a população e aos seus visitantes. Em cada edição fica cada vez melhor ao público. Movimenta a cidade e fortalece a economia”, afirma o prefeito Leocir Paulo Montagna.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende