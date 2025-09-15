Com foco nas pessoas, Governo de MS entrega obras de saúde, infra e educação a São Gabriel do Oeste

Com foco em uma gestão municipalista, que melhora a vida das pessoas, o governador Eduardo Riedel entregou neste sábado (13) um pacote de obras em São Gabriel do Oeste. São investimentos em reformas de escolas, construção de pontes de concreto, restauração das principais avenidas e ampliação no hospital municipal.

Ao todo são R$ 32,8 milhões em investimento, nesta cidade tão importante para região norte do Estado. Muitas entregas fazem parte do programa “MS Ativo”, onde as lideranças indicam ao Governo do Estado quais são as prioridades da cidade.

“Dia intenso de entregas em São Gabriel. Reformas de escolas, novas pontes, hospital e obras urbanas. Inaugurar sempre é uma celebração, pois leva resultados diretos a população”, afirmou o governador.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Riedel destacou que vai continuar com olhar atento aos setores essenciais da cidade. “Um trabalho dedicado para construir um Estado junto com os municípios, para transformar a realidade das pessoas”.

Para o prefeito dê São Gabriel, Leocir Paulo Montagna, isto mostra que o Governo do Estado está presente nos municípios. “Temos que agradecer pelas obras e ainda tenho a certeza que muita coisa ainda está por vir por meio do MS Ativo, que vai gerar um desenvolvimento sustentável no município”.

Educação

Para fortalecer e qualificar o ensino público, o governador entregou obras para quatro escolas estaduais em São Gabriel. São reformas, ampliações de salas de aula e quadras esportivas. Desta forma se oferece estruturas e prédios modernos para atender os alunos da Rede Estadual.

Entre as obras está a reforma e ampliação da Escola Estadual Creusa Aparecida Della Coleta (R$ 4,5 milhões). A solenidade de inauguração da unidade ocorreu neste sábado (13), com a presença da comunidade escolar, autoridades e governador.

Prefeito Leocir Paulo Montagna,

Secretário Hélio Daher

Também foi entregue a reforma e ampliação da Escola Estadual Dorcelina Folador (R$ 3,1 milhões), além da ampliação da Escola Bernardino Ferreira da Cunha (R$ 3,6 milhões) e ampliação do bloco e quadra (fechamento) da Escola Estadual São Gabriel (R$ 3,7 milhões). Ao todo são mais de R$ 15 milhões para a educação de São Gabriel do Oeste.

“A partir de 2023 já passamos de R$ 1 bilhão de investimento na reestruturação das escolas. Uma escola pronta a cada seis dias. Isto demonstra nossa vontade de entregar uma educação de qualidade. Dispondo de estruturas modernas. As reformas geram transtorno, mas depois vem a recompensa”, afirmou o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

Infraestrutura

Com objetivo de qualificar a infraestrutura e melhorar a logística do Estado, o governador entregou a construção de cinco pontes de concreto, que juntas somam investimento de R$ 10,6 milhões.

Entre elas está a estrutura sobre a cabeceira do Rio Coxim, na rodovia MS-430, além de duas pontes sobre o Rio Aquidauana e mais duas respectivamente no Córrego Ponte Vermelha (MS-435) e Córrego Picada (MS-142).

Para infraestrutura urbana da cidade também foram entregues as revitalizações das avenidas Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que levam benefícios diretos à população. Esta entrega que qualifica a mobilidade urbana do município teve investimento de R$ 6,4 milhões.

>Governador na inauguração da obra do hospital municipal

Saúde

Em parceria com o município, o Governo do Estado também contribui com a saúde pública de São Gabriel. Durante agenda na cidade foi inaugurada a reforma e ampliação do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira. A unidade é referência no atendimento da cidade.

A obra teve custo de R$ 800 mil, sendo metade custeada pelo Estado (R$ 400 mil), por meio de um repasse feito pela SES (Secretaria Estadual de Saúde). Foram feitas intervenções físicas que promoveram melhorias na recepção do Pronto Socorro e nas salas de atendimento interno, além de pintura geral do prédio e calçadas.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A unidade conta com 41 leitos de internação e o objetivo é modernizar a infraestrutura do hospital, para dispor de um ambiente mais humanizando à população que precisa de atendimento médico.

“Como é bom ver um equipamento restaurado e preparado para oferecer um serviço de qualidade a população. Uma união de esforços para beneficiar a nossa gente”, garantiu o governador.

>Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende