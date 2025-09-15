Funsat abre semana com 1.330 vagas

Recrutam para 146 funções diferentes, um total de 188 empresas parceiras da Funsat, a Fundação Social do Trabalho. Intermediação por meio da Agência de Empregos que, nesta segunda-feira (15), anuncia 1.330 vagas, das quais, em 889 chamados, a entrevista do proponente não exige experiência para a contratação.

Aparecem nesta condição aberta, voltada a captar mão de obra que faça um treinamento remunerado, para o colaborador aprender uma nova profissão, sete destaques. Lista, conforme o órgão, que aponta buscas em 61 atividades, entre elas, alimentador de linha de produção (15 postos), assistente administrativo (1 posto), auxiliar de logística (60 postos), operador de Telemarketing Ativo (100 postos), promotor de vendas (13 postos), repositor de mercadorias (53 postos) e também 14 vagas para servente de obras.

Já, do quadro geral, com possivel sondagem quanto a habilidade prévia do interessado, há procuras para açougueiro (17 postos), ajudante de carga e descarga de mercadorias (34 postos), ajudante de churrasqueiro (2 postos), assistente de escritório (1 posto), assistente bilíngue (2 postos), borracheiro (3 postos), esteticista (6 postos) e ainda 18 vagas de motorista entregador, em disponibilidade de preenchimento.

Fazem parte das captações dedicadas exclusivamente ao público PCD (Pessoa com Deficiência), um grupo de nove anúncios: atendente de lojas (4 postos), porteiro (2 postos), agente de saneamento (1 posto), auxiliar de limpeza (1 posto), além de uma vaga para almoxarife.

