Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende suspeito de integrar quadrilha especializada em estelionato bancário em Corumbá

Na manhã deste domingo (14), a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, com o apoio da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, prendeu em flagrante...

15/09/2025 08h39
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã deste domingo (14), a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, com o apoio da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, prendeu em flagrante um homem suspeito de integrar uma organização criminosa especializada na prática de estelionatos contra clientes de instituições financeiras.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
A ação foi deflagrada após a Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) repassar, em tempo real, imagens do circuito interno de monitoramento da Caixa Econômica Federal, nas quais o suspeito era visto abordando clientes no interior da agência.

As equipes policiais se deslocaram imediatamente ao local, onde efetuaram a abordagem e condução do indivíduo. Durante a revista, foi encontrado um dispositivo popularmente conhecido como “chupa-cabra”, utilizado para reter cartões bancários em caixas eletrônicos, além de um cartão em nome de uma vítima e quantia em dinheiro.

As diligências prosseguiram até o hotel onde o suspeito estava hospedado. No quarto, foram apreendidos outros três dispositivos “chupa-cabra”, duas máquinas de cartão, R$ 2.000,00 em espécie e adesivos falsos com números de “suporte técnico”, usados para induzir as vítimas a fornecerem informações sensíveis, permitindo a consumação dos golpes.

De acordo com as apurações iniciais, o modus operandi consistia em prender o cartão da vítima no caixa eletrônico por meio do dispositivo fraudulento. No momento em que a vítima percebia a retenção, o suspeito se aproximava, oferecia ajuda e a induzia a ligar para um falso número de suporte. Após a vítima se afastar do local, o cartão era retirado e utilizado para realizar saques e outras transações financeiras.

A vítima identificada foi conduzida à Delegacia e reconheceu o suspeito como sendo o autor do golpe ocorrido no mesmo dia.

A Polícia Civil destaca que as investigações continuarão de forma aprofundada, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os integrantes da estrutura criminosa, bem como esclarecer a amplitude de sua atuação em outros estados da federação.

