WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova voluntariado como critério de desempate em seleções internas de universidades

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores

15/09/2025 07h32
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que permite o uso do tempo de serviço voluntário como critério de classificação ou de desempate em seleções internas realizadas por instituições de educação superior.

A proposta estabelece que poderão ser considerados aspectos como: duração da atividade; área de realização; período em que foi prestada; e comprovação da experiência. A proposta altera a Lei do Voluntariado .

Foi aprovada a nova redação (substitutivo) elaborada pela relatora, deputada Dayany Bittencourt (União-CE), para o Projeto de Lei 4408/24 , do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Originalmente, a proposta alterava a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , para permitir a utilização do trabalho voluntário como critério de ingresso em universidades.

Dayany Bittencourt optou por alterar a lei sobre voluntariado para dar mais segurança jurídica à proposta. “Decidiu-se prever o critério apenas nos processos seletivos internos das instituições, pois nem todos os estudantes terão acesso igualitário ao trabalho voluntário no Brasil”, explicou também.

Próximos passos
O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Divulgação Lei reconhece Festa de San Gennaro como manifestação da cultura nacional
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Projeto suspende remuneração de militares condenados por violência contra mulheres na ditadura
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
28°
Tempo nublado Máxima: 41° - Mínima: 25°
27°

Sensação

3.34 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Há 4 horas Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Há 5 horas CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro
Há 5 horas Sessão celebra atuação de representações de Santa Catarina em Brasília
Há 5 horas Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 6 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 3 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados