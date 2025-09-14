WhatsApp

Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil participa do Jubileu das Forças Armadas e Segurança Pública em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul marcou presença no Jubileu das Forças Armadas e Segurança Pública, realizado neste domingo (14), em Campo Gra...

14/09/2025 19h35
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul marcou presença no Jubileu das Forças Armadas e Segurança Pública, realizado neste domingo (14), em Campo Grande. O evento faz parte das celebrações do Ano Santo 2025 – Jubileu de Esperança.

A instituição foi representada pela Delegada Maria de Lourdes Souza Cano, que representou o Delegado-geral Lupérsio Degerone Lucio. Também se fizeram presentes, pela instituição, investigadores, peritos e médico legista.

O evento teve como objetivo homenagear e abençoar os profissionais que atuam diariamente na proteção da sociedade, fortalecendo os laços institucionais e destacando a importância do diálogo entre as forças de segurança.

A programação começou às 15h30min, com concentração na Praça Newton Cavalcante, em frente à Cruz da FEB (Força Expedicionária Brasileira). Em seguida, os participantes seguiram em procissão com parada em frente ao Comando Militar do Oeste (CMO), onde foi realizada oração em prol da vida dos militares e seus familitares.

O percurso foi encerrado na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Santo Antônio, com Celebração Eucarística, conduzida pelo arcebispo metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa. De acordo com a Arquidiocese de Campo Grande, o Jubileu de Esperança é um momento de graça e bênção, que busca valorizar homens e mulheres de boa vontade, especialmente aqueles que se dedicam ao serviço da segurança pública.

