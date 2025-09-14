Polícia Militar participa de aniversário e realiza sonho de menina de 4 anos em Sonora

Coxim (MS) – Na tarde deste sábado (13/09), a Guarnição de Serviço da Polícia Militar, composta pelo Soldado Fernando Mari e Soldado Graciely, realizou um policiamento comunitário especial durante a comemoração de aniversário da pequena Denise, que completou 4 anos de idade em Sonora.

O gesto trouxe ainda mais emoção à festa, já que o maior sonho de Denise é se tornar policial militar quando crescer. Admiradora dos policiais, ela recebeu os parabéns da guarnição, que fez questão de prestigiar a data e desejar-lhe um feliz aniversário.

A ação contou também com a presença do irmão da aniversariante, Patrulheiro Mirim Reis, e do amigo da família, Patrulheiro Mirim Barros, que se uniram para tornar esse momento inesquecível.

A Polícia Militar reforça que a aproximação com a comunidade, especialmente com as crianças, fortalece os laços de confiança e respeito, além de incentivar valores de cidadania.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM