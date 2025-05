Polícia Civil prende em flagrante homem de 23 anos por tráfico de drogas em Juti

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Juti, realizou na tarde de ontem (13) uma importante ação de combate ao tráfico de drogas, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 23 anos. As investigações tiveram início, durante diligências para apuração de furtos ocorridos na cidade, quando a equipe policial identificou movimentação suspeita em frente a uma residência.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Em revista pessoal, foram encontradas em sua posse 7 porções de crack, totalizando 4g, e R$ 145,25 em dinheiro, que eram decorrentes da venda de entorpecentes.

Na mesma ação, junto do autuado, foi identificado um adolescente de 16 anos que portava pequena quantidade de maconha para consumo próprio. O adolescente foi encaminhado à delegacia e posteriormente liberado à responsável legal, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, e responderá pelo ato infracional análogo ao porte para consumo de drogas, na forma da Lei 11.343/06.

O homem de 23 anos confessou que comercializava drogas há cerca de dois meses. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar possíveis conexões com outros envolvidos no tráfico de drogas na região.

Destaca-se que o combate ao tráfico está estritamente relacionado à paz social e ordem pública, uma vez que usuários contumazes de drogas são os principais autores de crimes patrimoniais, além de pontos de comercialização trazerem inúmeros transtornos para a cidade. A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e solicita que a população continue colaborando através de denúncias, que podem ser feitas de forma anônima através dos canais oficiais da instituição.