Polícia Militar atua em diversas ocorrências em Corumbá durante o final de semana

Entre o sábado (13) e a madrugada de domingo (14), equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar intensificaram o policiamento em Corumbá e Ladário, atendendo a diferentes ocorrências que envolveram crimes de trânsito, violência doméstica e perturbação da ordem pública, reforçando a segurança e a tranquilidade da população.

No início da manhã de sábado, a PM foi acionada para atender um acidente de trânsito envolvendo dois veículos no bairro Aeroporto, em Corumbá. Durante o atendimento, além dos danos materiais constatados, os policiais encontraram sete papelotes de substância análoga à maconha com um dos ocupantes de um dos veículos. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Ainda no sábado, no período da tarde, a PM atendeu a uma ocorrência de violência doméstica, na qual o autor desrespeitou uma medida protetiva em vigor, ameaçando a vítima em um estabelecimento comercial. Graças às informações repassadas e à rápida ação da equipe, ele foi localizado e encaminhado à delegacia, garantindo a proteção da vítima e o cumprimento da ordem judicial.

Mais tarde, à noite, policiais foram chamados para intervir em uma rixa familiar no bairro Popular Nova. O conflito, que teria se iniciado após consumo de bebida alcoólica, evoluiu para ameaças, agressões e depredação do imóvel. Uma das envolvidas apresentou resistência à abordagem e precisou ser contida com o uso moderado da força e de algemas. Todas as partes foram levadas à delegacia para registro e providências cabíveis.

Já na madrugada de domingo, a Polícia Militar atendeu a uma nova ocorrência de violência doméstica, em que uma mulher relatou ter sido impedida de acessar sua própria residência pela filha, que ainda proferiu ameaças e gerou constrangimento e medo à vítima. Diante da gravidade da situação, a autora foi contida e encaminhada à delegacia, sendo necessário o uso de algemas para segurança da equipe.

Com essas ações, o 6º BPM reforça seu compromisso de estar sempre presente, atuando na prevenção e repressão aos crimes, mantendo a ordem pública e protegendo a população. A Polícia Militar destaca a importância da participação da comunidade por meio de denúncias, que são fundamentais para auxiliar no combate à criminalidade e na construção de uma cidade mais segura.