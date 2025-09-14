Polícia Militar age rapidamente em casos de violência doméstica em Ladário

No final de semana, a Polícia Militar, por meio do 6º BPM, atuou de forma firme e preventiva em duas ocorrências de violência doméstica registradas no município de Ladário. As ações demonstram o compromisso da instituição em proteger vítimas, garantir a ordem pública e responsabilizar autores de crimes que afetam diretamente a segurança e a tranquilidade familiar.

Na primeira ocorrência, registrada na manhã de sábado (13/09), a PM foi acionada para atender a um chamado em que uma mulher idosa estava sendo ameaçada dentro da própria residência. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a filha da vítima havia causado desordem e proferido ameaças contra a mãe. A autora foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Já na noite do mesmo dia, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em Ladário. Segundo relatos, o autor havia ingerido bebida alcoólica e, em meio a uma discussão com a companheira, passou a proferir ofensas e ameaças, além de tentar agredi-la fisicamente. Durante a confusão, uma criança de dois anos acabou sendo atingida por uma lata de cerveja arremessada. A rápida atuação das equipes da Polícia Militar permitiu a localização e detenção do autor, que foi conduzido à delegacia.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica, lembrando que qualquer cidadão pode acionar o 190, de forma imediata, sempre que identificar uma situação de risco. O apoio da comunidade é essencial para que a PM possa agir rapidamente e evitar que conflitos familiares resultem em tragédias.