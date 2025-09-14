WhatsApp

Polícia Civil apreende 440 quilos de cocaína em oficina de Ponta Porã

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), apreendeu 440 quilos de cocaína e prendeu um homem de 4...

14/09/2025 09h48
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), apreendeu 440 quilos de cocaína e prendeu um homem de 42 anos durante ação realizada na noite de 12 de agosto em Ponta Porã.

As investigações apontaram que uma oficina mecânica, localizada no bairro Anexo II, estaria sendo utilizada por um grupo criminoso para preparar veículos destinados ao transporte de drogas a partir da região de fronteira. Após monitoramento, os policiais localizaram um caminhão próximo ao local, onde estavam escondidos 440 tabletes de cocaína.

O responsável pela droga foi preso em flagrante por tráfico e conduzido à Delegacia. 

