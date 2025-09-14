WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar realiza palestra sobre segurança pública no CAIJ em Corumbá

No dia12 de setembro, a Polícia Militar, por meio do6º Batalhão de Polícia Militar, promoveu uma importante palestra noCentro de Apoio Infanto Juve...

14/09/2025 08h41
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

No dia12 de setembro, a Polícia Militar, por meio do6º Batalhão de Polícia Militar, promoveu uma importante palestra noCentro de Apoio Infanto Juvenil (CAIJ), em Corumbá. A ação teve como objetivo aproximar a comunidade da atuação policial, oferecendo informações essenciais sobreprevenção de crimes,segurança públicaeuso consciente da tecnologia.

Durante a palestra, foram abordados temas relacionados aroubos e furtos, com a apresentação dedicas práticas de segurança. Entre as orientações, destacou-se a importância de manter oIMEIdo celular anotado em local seguro e utilizar ferramentas derastreamento de aparelhos, como o recurso “Encontre meu dispositivo” ou o “iCloud Find”. Também foi reforçado o papel fundamental da sociedade nacolaboração com a polícia, por meio de denúncias, que podem ser feitas pelo190ou peloDisque 181.

Os participantes tiveram acesso a informações sobre plataformas digitais que auxiliam no trabalho policial e na participação cidadã. Foram apresentados oportal do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)e oportal de serviços da SEJUSP/MS, ferramentas que permitem consultas de mandados e serviços relacionados à segurança pública. Além disso, foi divulgado oInstagram oficial do 6º BPM, espaço onde são compartilhadosresultados operacionais,projetos comunitáriose outras ações da unidade.

O1º Tenente Perseu, responsável pela palestra, apresentou tecnologias utilizadas pela corporação que também podem ser acessadas pela população, como o aplicativoChecarIMEI, que facilita a verificação de celulares furtados ou roubados.

Também foram discutidos osriscos da internet para crianças e adolescentes, incentivando os pais a conversarem com seus filhos sobre os perigos do ambiente virtual e a acompanharem o conteúdo acessado por eles. Entre os assuntos abordados estavam:falsos perfis,abusos sexuais online,desafios perigosos,bullying virtualegolpes financeiros.

Durante o encontro, também foram apresentadas as instituições que atuam na proteção de crianças e adolescentes, como oConselho Tutelar,CREAS,Polícia Militar,Delegacia de Polícia Civil,Ministério Público,Poder Judiciárioe oDisque 100, canal nacional de denúncia de violações de direitos humanos.

O evento reforçou a importância daparceria entre a Polícia Militar e a comunidade, alinhando estratégias de prevenção e fortalecendo a atuação conjunta. A iniciativa demonstra o compromisso do 6º BPM emtornar Corumbá um município mais seguro, por meio da educação, do diálogo e da participação ativa da população na construção de uma cidade mais protegida e unida contra a criminalidade.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
