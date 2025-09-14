Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques

Na semana entre 14 e 20 de setembro, os principais destaques são as memórias relacionadas a ícones da música. Hoje, completam-se 120 anos do nascimento de Ismael Silva, um dos nomes mais importantes da história do samba. Criador da primeira escola de samba do país, a Deixa Falar, e autor de clássicos como Se você jurar e Antonico, o compositor carioca já teve a trajetória contada no Repórter Brasil em 2015 e no História Hoje em 2018:

Do Brasil para os Estados Unidos, o dia 16 de setembro marca o centenário de nascimento do compositor e cantor estadunidense Riley Ben King, mais conhecido como B. B. King. Ícone do blues mundial, popularizou o gênero e influenciou artistas, principalmente do rock e do soul. Falecido em 2015, ele teve a trajetória contada pelo Repórter Brasil e Momento Três na época:

A semana também tem uma lembrança relacionada a outro célebre guitarrista. No dia 18 de setembro, a morte de James Marshall "Jimi" Hendrix completa 55 anos. Morto aos 27 anos, no auge da carreira, ele deixou músicas que até hoje encantam os apaixonados pelo rock e performances como a do Monterey Pop Festival, em que ele tocou fogo (literalmente) em sua guitarra. O episódio e a carreira dele foram contados pelo História Hoje , da Radioagência Nacional , Alma Blues ( Nacional FM ) e Repórter Brasil ( TV Brasil ):

Para fechar a lista de figuras da música, temos os 145 anos de nascimento do compositor paulista Zequinha de Abreu no dia 19 de setembro. Se o nome não é tão conhecido, a sua principal composição é: ele é o autor do célebre choro Tico-Tico no Fubá, imortalizado internacionalmente por Carmen Miranda e por interpretações de virtuoses do piano e da flauta. Os programas Roda de Choro e Rádio Sociedade , das Rádios MEC e Nacional , já o homenagearam.

Datas históricas e comemorativas

Amanhã (15), é celebrado o Dia Internacional da Democracia. A data, reconhecida pela ONU, é uma oportunidade para a sociedade refletir sobre os direitos civis, o fortalecimento das instituições e os desafios contemporâneos, como a reparação histórica a vítimas de regimes autoritários. No ano passado, a efeméride foi tema de conteúdos na Agência Brasil e Revista Brasil (da Rádio Nacional ).

Ainda falando sobre conscientização, temos o início da Semana Nacional de Trânsito em 18 de setembro. A campanha anual promovida pela Senatran tem como slogan neste ano “Desacelere. Seu bem maior é a vida” e ajuda a nos lembrar sobre a segurança viária e a importância de respeitarmos as regras de trânsito. Veículos da EBC, como a TV Brasil e Agência Brasil , já falaram de outras edições da campanha.

A TV também é destaque no dia 18 de setembro. Nesta data, será celebrado o Dia Nacional da Televisão. Trata-se de uma homenagem à primeira exibição da história da televisão do país: a transmissão do “TV na Taba” pela então recém-inaugurada PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi). O programa De Lá Pra Cá falou sobre o episódio em 2010 ( aqui e aqui ). Já em 2020, a Agência Brasil fez uma matéria especial sobre a data.

Para fechar a semana, temos em 20 de setembro, os 190 anos do início da Guerra dos Farrapos. No Rio Grande do Sul, a data é feriado e marca o início da chamada Revolução Farroupilha (que durou quase 10 anos). Em 2016, a Agência Brasil fez uma matéria contando sobre a cronologia e lendas relacionadas ao movimento. A data também foi destaque do Repórter Brasil em 2013 e no Tarde Nacional em 2021.

*Confira a lista completa de efemérides de 14 a 20 de setembro de 2025