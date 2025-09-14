WhatsApp

Geral

Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques

Confira as principais efemérides da semana na seção Hoje é Dia

14/09/2025 07h36
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Na semana entre 14 e 20 de setembro, os principais destaques são as memórias relacionadas a ícones da música. Hoje, completam-se 120 anos do nascimento de Ismael Silva, um dos nomes mais importantes da história do samba. Criador da primeira escola de samba do país, a Deixa Falar, e autor de clássicos como Se você jurar e Antonico, o compositor carioca já teve a trajetória contada no Repórter Brasil em 2015 e no História Hoje em 2018:

Do Brasil para os Estados Unidos, o dia 16 de setembro marca o centenário de nascimento do compositor e cantor estadunidense Riley Ben King, mais conhecido como B. B. King. Ícone do blues mundial, popularizou o gênero e influenciou artistas, principalmente do rock e do soul. Falecido em 2015, ele teve a trajetória contada pelo Repórter Brasil e Momento Três na época:

A semana também tem uma lembrança relacionada a outro célebre guitarrista. No dia 18 de setembro, a morte de James Marshall "Jimi" Hendrix completa 55 anos. Morto aos 27 anos, no auge da carreira, ele deixou músicas que até hoje encantam os apaixonados pelo rock e performances como a do Monterey Pop Festival, em que ele tocou fogo (literalmente) em sua guitarra. O episódio e a carreira dele foram contados pelo História Hoje , da Radioagência Nacional , Alma Blues ( Nacional FM ) e Repórter Brasil ( TV Brasil ):

Para fechar a lista de figuras da música, temos os 145 anos de nascimento do compositor paulista Zequinha de Abreu no dia 19 de setembro. Se o nome não é tão conhecido, a sua principal composição é: ele é o autor do célebre choro Tico-Tico no Fubá, imortalizado internacionalmente por Carmen Miranda e por interpretações de virtuoses do piano e da flauta. Os programas Roda de Choro e Rádio Sociedade , das Rádios MEC e Nacional , já o homenagearam.

Datas históricas e comemorativas

Amanhã (15), é celebrado o Dia Internacional da Democracia. A data, reconhecida pela ONU, é uma oportunidade para a sociedade refletir sobre os direitos civis, o fortalecimento das instituições e os desafios contemporâneos, como a reparação histórica a vítimas de regimes autoritários. No ano passado, a efeméride foi tema de conteúdos na Agência Brasil e Revista Brasil (da Rádio Nacional ).

Ainda falando sobre conscientização, temos o início da Semana Nacional de Trânsito em 18 de setembro. A campanha anual promovida pela Senatran tem como slogan neste ano “Desacelere. Seu bem maior é a vida” e ajuda a nos lembrar sobre a segurança viária e a importância de respeitarmos as regras de trânsito. Veículos da EBC, como a TV Brasil e Agência Brasil , já falaram de outras edições da campanha.

A TV também é destaque no dia 18 de setembro. Nesta data, será celebrado o Dia Nacional da Televisão. Trata-se de uma homenagem à primeira exibição da história da televisão do país: a transmissão do “TV na Taba” pela então recém-inaugurada PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi). O programa De Lá Pra Cá falou sobre o episódio em 2010 ( aqui e aqui ). Já em 2020, a Agência Brasil fez uma matéria especial sobre a data.

Para fechar a semana, temos em 20 de setembro, os 190 anos do início da Guerra dos Farrapos. No Rio Grande do Sul, a data é feriado e marca o início da chamada Revolução Farroupilha (que durou quase 10 anos). Em 2016, a Agência Brasil fez uma matéria contando sobre a cronologia e lendas relacionadas ao movimento. A data também foi destaque do Repórter Brasil em 2013 e no Tarde Nacional em 2021.

*Confira a lista completa de efemérides de 14 a 20 de setembro de 2025

Setembro de 2025

14/9

Nascimento do cantor e compositor fluminense Ismael Silva (120 anos)

Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação - data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria, apresentado por Mara Régia. Ela é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016

Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (44 anos)

15/9

Nascimento da escritora britânica Agatha Christie (135 anos). Ela destacou-se no subgênero romance policial; tendo ganhado, em vida, a alcunha de "Rainha/Dama do Crime"

Dia Internacional da Democracia - data reconhecida pela ONU

16/9

Nascimento do guitarrista de blues, compositor e cantor estadunidense Riley Ben King, o B. B. King (100 anos)

Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio - data reconhecida pela ONU

17/9

Morte do montador, roteirista, diretor de cinema e televisão fluminense João Carlos Manga (10 anos) - inovou a comédia e a sátira no cinema brasileiro

Criação da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), localizada na cidade de Campinas-SP (85 anos)

18/9

Morte do guitarrista, cantor e compositor estadunidense James Marshall "Jimi" Hendrix (55 anos)

Inauguração da Rede Tupi de Televisão, com a exibição do primeiro programa "TV na Taba" (75 anos)

Dia Nacional da Televisão - comemoração que foi instituída pela Lei 10.255, de 9 de julho de 2001. Tem por finalidade marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a quarta do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados

Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito. A semana foi instituída pela Resolução nº 420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e foi ratificada no Artigo nº 326º da Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil

19/9

Nascimento do músico, compositor e instrumentista paulista José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu (145 anos) - um dos maiores compositores de choros, é autor do famoso choro "Tico-Tico no Fubá", que foi muito divulgado por Carmem Miranda na década de 1940

Nascimento da antropóloga paulista Ruth Cardoso (95 anos)

Morte do escritor cubano Italo Calvino (40 anos) - nascido em Cuba, mas reconhecido como um dos mais importantes escritores italianos do século XX

20/9

Morte do compositor e instrumentista fluminense Waldir Azevedo (45 anos) - autor dos choros “Carioquinha” e “Brasileirinho”, que é um clássico da música popular brasileira, com inúmeras regravações

Inauguração da TV Cultura, em São Paulo (65 anos)

Início da Guerra dos Farrapos, no sul do Brasil (190 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected] .

