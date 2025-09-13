WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Eldorado, prendeu em flagrante na manhã deste sábado (13) um homem de 43 anos pelo crime de roubo (...

13/09/2025 16h16
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Eldorado, prendeu em flagrante na manhã deste sábado (13) um homem de 43 anos pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal). De acordo com a investigação, por volta das 6h o indivíduo arrombou a residência de um idoso de 67 anos, no centro da cidade, e mediante grave ameaça subtraiu cerca de R$ 5,8 mil.

Após o registro da ocorrência, os policiais civis iniciaram investigação e localizaram o autor, que apresentava sinais de uso de entorpecentes e deu informações contraditórias durante a abordagem. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia, onde teve a prisão ratificada. Ele permanece à disposição da Justiça.

