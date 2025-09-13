Polícia Civil deflagra operação de fiscalização em bares e conveniências de Corumbá

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Corumbá, deflagrou na noite de sexta-feira (12) uma operação de fiscalização em bares e conveniências do município, com foco no cumprimento da legislação e na preservação da ordem pública. A operação foi realizada em parceria com a Guarda Municipal, a Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), o setor de Posturas da Prefeitura e a Fundação de Meio Ambiente de Corumbá, responsável pela aferição dos níveis sonoros com equipamentos específicos.

A ação teve como objetivo verificar a regularidade dos alvarás de funcionamento e o cumprimento das normas referentes à emissão de ruídos. As equipes percorreram diversos pontos da cidade, fiscalizando estabelecimentos e orientando proprietários e funcionários sobre as exigências legais e as penalidades em caso de irregularidades.

De acordo com o delegado Guilherme Oliveira Pena, a iniciativa visa não apenas coibir irregularidades, mas também garantir mais segurança e tranquilidade para os moradores de Corumbá. “A intenção é assegurar que os estabelecimentos funcionem dentro da legalidade e respeitem o sossego público. O trabalho integrado com outros órgãos é fundamental para que o resultado seja efetivo e beneficie toda a comunidade”, justificou.

Outras fiscalizações estão previstas como parte de um plano contínuo de prevenção e combate a crimes relacionados à desordem urbana.