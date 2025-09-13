Campo Grande reafirma seu compromisso com o agronegócio durante posse da nova diretoria da Famasul

A nova diretoria do Sistema Famasul tomou posse nesta sexta-feira (12), em Campo Grande. O produtor rural Marcelo Bertoni foi reconduzido à presidência da entidade, ao lado de Mauricio Saito (vice-presidente), Frederico Stella (diretor-tesoureiro) e Fábio Olegário Caminha (diretor-secretário).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O evento reuniu representantes da agricultura e pecuária, além da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), parlamentares, sindicatos e autoridades locais. Entre elas, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que destacou a importância da instituição para o desenvolvimento da capital e do Estado.

“A Famasul tem papel fundamental no fortalecimento do agro e no desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. Tenho certeza de que, sob a liderança de Bertoni, seguirá contribuindo para o crescimento sustentável e para a geração de oportunidades que transformam a vida das pessoas”, afirmou.

Em discurso, Bertoni ressaltou a missão da Famasul em dar representatividade ao setor produtivo.

“O nosso compromisso permanece o mesmo, representar com força, agir com responsabilidade e entregar resultados para o produtor rural e para toda a sociedade”, disse.

Ele também lembrou ações realizadas na última gestão, como a emissão de 222 mil certificados em cursos do Senar/MS, a participação de 669 mil alunos no Programa Agrinho e o atendimento de 35 mil pessoas em programas de saúde.

“A história da Famasul é o espelho de Mato Grosso do Sul, nascemos juntos no mesmo ano e mês, construímos uma relação sólida e respeitada”, completou.

A senadora Tereza Cristina ressaltou a atuação do presidente reeleito. “Sua dedicação ao nosso estado e aos produtores rurais fez com que conquistasse respeito nacional…hoje o nosso sistema é um dos mais organizados do país”, declarou.

O governador Eduardo Riedel também destacou a relevância do setor produtivo para a economia estadual. “O estado cresceu, atraiu investimentos e consolidou um ambiente de negócios cada vez mais favorável. Nossa estratégia está alicerçada em segurança alimentar, transição energética e sustentabilidade, todos ligados ao agro”, afirmou.

Nos últimos anos, a Prefeitura de Campo Grande e a Famasul têm atuado em conjunto em diferentes frentes. Em 2024, a administração municipal divulgou os novos valores do Imposto Territorial Rural (ITR), após diálogo com o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho e com a Federação, o que resultou em redução de mais de 18% no item referente às terras de boa aptidão para lavoura.

Mais recentemente, em agosto deste ano, foi lançada a implantação de uma PDOA (Propriedade de Origem Animal) para organizar e fortalecer a cadeia da ovinocultura. A iniciativa envolve a Prefeitura, Governo do Estado, Sistema Famasul, Senar e Agraer, beneficiando 50 produtores da agricultura familiar.