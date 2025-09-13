Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realiza neste domingo (14), em Campo Grande, a prova objetiva do concurso público para os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Judiciária. Organizado pelo Instituto Avalia, o certame é um dos mais aguardados na área de Segurança Pública do Estado e representa um passo importante para a recomposição do efetivo da instituição.

Ao todo, são 400 vagas imediatas, sendo 300 para investigador e 100 para Escrivão, com salário inicial de R$ 6.569,53. Para concorrer, os candidatos precisam ter nível superior completo, idade entre 21 e 45 anos, CNH categoria B e estarem em dia com as obrigações eleitorais e militares.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, ressaltou que o concurso é um pleito da sua gestão que foi atendido pelo governo do Estado, e que terá um impacto direto na qualidade dos serviços prestados à sociedade. “A realização deste concurso é fruto de um esforço conjunto da gestão da Polícia Civil e do Governo do Estado, que compreenderam a necessidade de recompor o efetivo da instituição. A entrada de novos policiais contribuirá para a otimização dos nossos serviços e para a melhoria na prestação da nossa atividade para a sociedade sul-mato-grossense”, comentou.

Alteração na Lei Orgânica abre portas para tecnólogos

Degerone também pontuou uma inovação trazida pela recente alteração na Lei Orgânica da Polícia Civil, que agora permite a participação de candidatos com formação em cursos de tecnólogo. “Essa mudança na Lei Orgânica amplia o leque de formação dos futuros policiais, possibilitando a entrada de profissionais com perfil tecnológico e preparados para enfrentar crimes digitais e cibernéticos. A medida reforça o compromisso da Polícia Civil com a inclusão, um dos pilares da atual gestão de Mato Grosso do Sul, que busca ampliar oportunidades e garantir que a instituição se fortaleça com talentos diversos para atuar de forma mais eficaz no combate à criminalidade”, afirmou.

Etapas do Concurso

A Prova Escrita Objetiva terá duração de 5 horas e será realizada neste domingo (14) no período da tarde, em Campo Grande. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Mato Grosso do Sul).

Além da prova objetiva, os candidatos aprovados passarão por outras fases eliminatórias e classificatórias, como Prova de Títulos, Avaliação Psicológica, Avaliação Médico-Odontológica, Teste de Aptidão Física, Investigação Social e o Curso de Formação Policial. As informações oficiais estão disponíveis no site do Instituto Avalia e na Imprensa Oficial de Mato Grosso do Sul.