WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realiza neste domingo (14), em Campo Grande, a prova objetiva do concurso público para os cargos de Investiga...

13/09/2025 14h07
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realiza neste domingo (14), em Campo Grande, a prova objetiva do concurso público para os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Judiciária. Organizado pelo Instituto Avalia, o certame é um dos mais aguardados na área de Segurança Pública do Estado e representa um passo importante para a recomposição do efetivo da instituição.

Ao todo, são 400 vagas imediatas, sendo 300 para investigador e 100 para Escrivão, com salário inicial de R$ 6.569,53. Para concorrer, os candidatos precisam ter nível superior completo, idade entre 21 e 45 anos, CNH categoria B e estarem em dia com as obrigações eleitorais e militares.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, ressaltou que o concurso é um pleito da sua gestão que foi atendido pelo governo do Estado, e que terá um impacto direto na qualidade dos serviços prestados à sociedade. “A realização deste concurso é fruto de um esforço conjunto da gestão da Polícia Civil e do Governo do Estado, que compreenderam a necessidade de recompor o efetivo da instituição. A entrada de novos policiais contribuirá para a otimização dos nossos serviços e para a melhoria na prestação da nossa atividade para a sociedade sul-mato-grossense”, comentou.

Alteração na Lei Orgânica abre portas para tecnólogos

Degerone também pontuou uma inovação trazida pela recente alteração na Lei Orgânica da Polícia Civil, que agora permite a participação de candidatos com formação em cursos de tecnólogo. “Essa mudança na Lei Orgânica amplia o leque de formação dos futuros policiais, possibilitando a entrada de profissionais com perfil tecnológico e preparados para enfrentar crimes digitais e cibernéticos. A medida reforça o compromisso da Polícia Civil com a inclusão, um dos pilares da atual gestão de Mato Grosso do Sul, que busca ampliar oportunidades e garantir que a instituição se fortaleça com talentos diversos para atuar de forma mais eficaz no combate à criminalidade”, afirmou.

Etapas do Concurso

A Prova Escrita Objetiva terá duração de 5 horas e será realizada neste domingo (14) no período da tarde, em Campo Grande. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Mato Grosso do Sul).

Além da prova objetiva, os candidatos aprovados passarão por outras fases eliminatórias e classificatórias, como Prova de Títulos, Avaliação Psicológica, Avaliação Médico-Odontológica, Teste de Aptidão Física, Investigação Social e o Curso de Formação Policial. As informações oficiais estão disponíveis no site do Instituto Avalia e na Imprensa Oficial de Mato Grosso do Sul.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende espingarda em Dois Irmãos do Buriti
Foto: Reprodução/DOF - MS Moto furtada em agosto no Estado de São Paulo é recuperada pela DOF
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende mais de 280 quilos de droga que seguiam para o interior paulista
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
28°
Tempo nublado Máxima: 41° - Mínima: 25°
27°

Sensação

3.34 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Há 4 horas Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Há 5 horas CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro
Há 5 horas Sessão celebra atuação de representações de Santa Catarina em Brasília
Há 5 horas Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 6 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 3 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados