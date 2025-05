Funsat promove nova edição do Emprega CG com mil vagas e serviços gratuitos no Parque Jacques da Luz

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), realiza na manhã desta quinta-feira (15), na região das Moreninhas, mais uma edição do Emprega CG. O evento acontece no Parque Jacques da Luz, das 8h às 12h, com intermediação de mil vagas de emprego oferecidas por 19 empresas participantes, que estarão com recrutadores no local para seleção imediata.

Além das oportunidades de trabalho, a população contará com uma série de atendimentos gratuitos, viabilizados por meio de parcerias com a Águas Guariroba, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Superintendência Municipal de Bem-Estar Animal (Subea). A iniciativa integra o calendário de ações itinerantes da Funsat, levando atendimento descentralizado para facilitar o acesso de trabalhadores às vagas disponíveis no mercado.

Durante o Emprega CG, a população poderá realizar testes rápidos de saúde, receber a vacina contra a gripe, além de participar de ações voltadas ao bem-estar animal, como avaliação para castração, microchipagem, vacinação antirrábica e consulta clínica para cães e gatos. Já a concessionária de água e esgoto Águas Guariroba estará presente com uma equipe especializada para renegociação de débitos.

No que diz respeito à intermediação de mão de obra, os atendimentos serão realizados diretamente por representantes de Recursos Humanos das empresas contratantes. Por meio de um sistema especial da Funsat, os candidatos poderão se cadastrar rapidamente no local, garantindo maior número de candidaturas e ordem de encaminhamento para entrevistas.

As seleções abrangem 39 profissões, entre elas: auxiliar de logística, auxiliar de administração, comprador, fiscal de loja, operador de telemarketing, técnico de segurança do trabalho, atendente de papelaria, recepcionista, pedreiro de acabamento, motorista entregador (CNH C, D ou E), desossador, empilhador, entre outras.



Serviço:

Emprega CG – Moreninhas

Data: Quinta-feira, 15 de maio

Horário: Das 8h às 12h

Local: Parque Jacques da Luz

Informações: (67) 4042-0585 – Ramal 5800