Engenheiro Agrônomo: a profissão que ascende junto com o agro e a tecnologia

Durante décadas, o prestígio dos engenheiros parecia concentrar-se nas pontes e nos arranha-céus. Hoje, a realidade é outra: as novas tecnologias a...

13/09/2025 11h56
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Durante décadas, o prestígio dos engenheiros parecia concentrar-se nas pontes e nos arranha-céus. Hoje, a realidade é outra: as novas tecnologias aplicadas ao agro transformaram o cenário, e o engenheiro agrônomo passou a ocupar o protagonismo. É ele quem traduz ciência em alimento, converte inovação em produtividade e garante que a lavoura sul-mato-grossense se desenvolva de forma competitiva e sustentável. A profissão é, sem exagero, a bola da vez.

No Mato Grosso do Sul, a Agronomia é parte da identidade econômica e social. Segundo dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MS), em 2025 contamos com 4.397 engenheiros agrônomos registrados e mais de 5.278 vistos, que habilitam profissionais formados fora do Estado a atuarem aqui. Esses números refletem a confiança do agronegócio sul-mato-grossense no trabalho desses profissionais. E o contexto confirma essa relevância. A agropecuária está puxando o crescimento da economia estadual em 2025, com alta prevista de 13,5% no PIB do setor.

As novas tecnologias já fazem parte da rotina desses profissionais. O Brasil passou de cerca de 3 mil drones agrícolas em 2021 para aproximadamente 35 mil em operação em 2025. No Mato Grosso do Sul, esses equipamentos se consolidaram como aliados em lavouras de soja, milho e algodão: sobrevoam áreas para mapear falhas, medir vigor vegetativo, monitorar pastagens e aplicar insumos de forma localizada. Sensores coletam dados de umidade e fertilidade do solo, enquanto sistemas digitais permitem prever riscos climáticos e orientar a tomada de decisão. É o engenheiro agrônomo quem transforma essa massa de informações em estratégia prática, garantindo que a produção avance em volume e em qualidade.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Como engenheiro agrônomo e prefeito de Ivinhema, Renato Câmara incentivou a produção de goiabas, fazendo com que o município fosse reconhecido, à época, como a capital da fruta em Mato Grosso do Sul.

No Dia Mundial do Engenheiro Agrônomo, celebrado em 13 de setembro, e às vésperas do Dia Nacional, em 12 de outubro, é tempo de enaltecer a profissão. Vivemos uma era de supersafras, impulsionadas pelo conhecimento técnico dos engenheiros agrônomos e pela tecnologia que projetam Mato Grosso do Sul e o Brasil como potências agrícolas.

Sinto orgulho, como agrônomo, ao ver que tudo o que está sendo construído pela nossa profissão se tornou essencial para o fortalecimento do agronegócio. Ainda como acadêmico de Agronomia na UFMS, hoje UFGD, já enxergava esse potencial. O que era expectativa, hoje é realidade, concretizada pela dedicação de milhares de profissionais que compartilham essa trajetória.

