Engenheiro Agrônomo: a profissão que ascende junto com o agro e a tecnologia

Durante décadas, o prestígio dos engenheiros parecia concentrar-se nas pontes e nos arranha-céus. Hoje, a realidade é outra: as novas tecnologias aplicadas ao agro transformaram o cenário, e o engenheiro agrônomo passou a ocupar o protagonismo. É ele quem traduz ciência em alimento, converte inovação em produtividade e garante que a lavoura sul-mato-grossense se desenvolva de forma competitiva e sustentável. A profissão é, sem exagero, a bola da vez.

No Mato Grosso do Sul, a Agronomia é parte da identidade econômica e social. Segundo dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MS), em 2025 contamos com 4.397 engenheiros agrônomos registrados e mais de 5.278 vistos, que habilitam profissionais formados fora do Estado a atuarem aqui. Esses números refletem a confiança do agronegócio sul-mato-grossense no trabalho desses profissionais. E o contexto confirma essa relevância. A agropecuária está puxando o crescimento da economia estadual em 2025, com alta prevista de 13,5% no PIB do setor.

As novas tecnologias já fazem parte da rotina desses profissionais. O Brasil passou de cerca de 3 mil drones agrícolas em 2021 para aproximadamente 35 mil em operação em 2025. No Mato Grosso do Sul, esses equipamentos se consolidaram como aliados em lavouras de soja, milho e algodão: sobrevoam áreas para mapear falhas, medir vigor vegetativo, monitorar pastagens e aplicar insumos de forma localizada. Sensores coletam dados de umidade e fertilidade do solo, enquanto sistemas digitais permitem prever riscos climáticos e orientar a tomada de decisão. É o engenheiro agrônomo quem transforma essa massa de informações em estratégia prática, garantindo que a produção avance em volume e em qualidade.