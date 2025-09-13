Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande

O COMPOL 2025 – Congresso de Comunicação Política e Institucional terá uma edição em Campo Grande (MS) no dia 6 de outubro, reunindo especialistas, gestores públicos, jornalistas, estrategistas e acadêmicos para debater os desafios e oportunidades da comunicação no setor público.

Entre os palestrantes confirmados está o articulador político Rafael Domingos, que acumula mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais e hoje é Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico de Ribas do Rio Pardo. Conhecido por sua atuação estratégica na mobilização de cabos eleitorais, especialmente em campanhas no interior, Rafael vai destacar a importância de transformar a mobilização em instrumento de engajamento social.

“Os cabos eleitorais não podem ser vistos apenas como peças de campanha. Eles são lideranças comunitárias que carregam a confiança do eleitor. Prepará-los de forma consciente é garantir eleições mais próximas da realidade da população e com resultados mais legítimos”, afirma Rafael Domingos.

O COMPOL 2025 é considerado o principal evento do Brasil dedicado às tendências e estratégias da comunicação política. A programação conta com palestras, painéis e workshops sobre marketing político, gestão de crises, assessoria de imprensa, engajamento digital e casos de sucesso na comunicação governamental.

Além da edição em Campo Grande, o congresso terá etapas regionais em outros estados, promovendo debates ajustados às particularidades locais e ampliando o alcance da capacitação para profissionais do setor.

Para fazer sua inscrição, acesse o link CLIQUE AQUI!