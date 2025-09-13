WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Comunicação Política

Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande

Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.

13/09/2025 11h02
Por: Redação
Mobilização de cabos eleitorais vai ser o tema abordado pelo jornalista Rafael Domingos
Mobilização de cabos eleitorais vai ser o tema abordado pelo jornalista Rafael Domingos

O COMPOL 2025 – Congresso de Comunicação Política e Institucional terá uma edição em Campo Grande (MS) no dia 6 de outubro, reunindo especialistas, gestores públicos, jornalistas, estrategistas e acadêmicos para debater os desafios e oportunidades da comunicação no setor público.

Entre os palestrantes confirmados está o articulador político Rafael Domingos, que acumula mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais e hoje é Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico de Ribas do Rio Pardo. Conhecido por sua atuação estratégica na mobilização de cabos eleitorais, especialmente em campanhas no interior, Rafael vai destacar a importância de transformar a mobilização em instrumento de engajamento social.

“Os cabos eleitorais não podem ser vistos apenas como peças de campanha. Eles são lideranças comunitárias que carregam a confiança do eleitor. Prepará-los de forma consciente é garantir eleições mais próximas da realidade da população e com resultados mais legítimos”, afirma Rafael Domingos.

O COMPOL 2025 é considerado o principal evento do Brasil dedicado às tendências e estratégias da comunicação política. A programação conta com palestras, painéis e workshops sobre marketing político, gestão de crises, assessoria de imprensa, engajamento digital e casos de sucesso na comunicação governamental.

Além da edição em Campo Grande, o congresso terá etapas regionais em outros estados, promovendo debates ajustados às particularidades locais e ampliando o alcance da capacitação para profissionais do setor.

Para fazer sua inscrição, acesse o link CLIQUE AQUI!

 

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil CNU 1: aprovados devem manifestar interesse em cargos até quinta-feira
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul SED abre consulta pública para formação de novo currículo da educação digital
© Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo Sai lista de cursos superiores semipresenciais autorizados pelo MEC
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
28°
Tempo nublado Máxima: 41° - Mínima: 25°
27°

Sensação

3.34 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Há 4 horas Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Há 5 horas CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro
Há 5 horas Sessão celebra atuação de representações de Santa Catarina em Brasília
Há 5 horas Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 6 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 3 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados