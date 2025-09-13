Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu na tarde desta sexta-feira (12) um homem de 37 anos que estava com mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Após receber informações sobre o paradeiro do foragido, a equipe policial realizou diligências até a residência indicada, onde localizou e capturou o indivíduo.

O preso foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL) para as formalidades legais.