Polícia Civil - MS

Polícia Civil deflagra Operação Gladius em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, deflagrou na tarde desta sexta-feira (12) a Operação Gladius, voltada ao combat...

13/09/2025 09h47
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, deflagrou na tarde desta sexta-feira (12) a Operação Gladius, voltada ao combate ao tráfico de drogas e crimes contra a vida. A ação resultou na prisão de duas pessoas e na condução de um usuário de entorpecentes à Delegacia.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro Boa Vista, os policiais apreenderam drogas, dinheiro, uma balança de precisão e diversos invólucros utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes. No local, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, enquanto um usuário foi encaminhado para prestar esclarecimentos.

A operação também cumpriu mandado de prisão contra um homem de 25 anos, investigado por tentativa de homicídio registrada no fim de agosto. O nome da operação, “Gladius”, faz referência à espada romana, símbolo de justiça e combate à criminalidade.

Os presos foram colocados à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e desarticular eventuais conexões com crimes na cidade.

