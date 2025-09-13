WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar atua em diversas ocorrências e reforça a segurança em Corumbá e Ladário

Nos dias12 e 13 de setembro de 2025, equipes do6º Batalhão de Polícia Militaratenderam uma série de ocorrências em Corumbá e Ladário, demonstrando ...

13/09/2025 08h41
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Nos dias12 e 13 de setembro de 2025, equipes do6º Batalhão de Polícia Militaratenderam uma série de ocorrências em Corumbá e Ladário, demonstrando empenho e prontidão na preservação da ordem pública e na proteção da comunidade. Entre os atendimentos, destacaram-se casos deviolência doméstica,ameaças,conflitos familiareseinvasão de propriedade, situações que exigiram rápida resposta para evitar maiores danos às vítimas e ao coletivo.

Em uma das ocorrências, a PM foi acionada para intervir em uma situação de violência doméstica em que uma mulher sofreu agressões físicas e ameaças, conseguindo pedir ajuda aos familiares, que acionaram a polícia. Em outro caso, uma discussão entre vizinhos escalou para vias de fato, com troca de agressões e ameaças. Houve ainda um registro de invasão de propriedade, onde danos materiais foram causados, além de tentativas de intimidação que geraram medo nos moradores. Em todas essas situações, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais, garantindo que a lei fosse aplicada de forma justa e segura.

A Polícia Militar ressalta a importância do diálogo e da busca por soluções pacíficas para conflitos, evitando que desentendimentos se transformem em casos de violência. É essencial que a população denuncie situações de agressão ou ameaça por meio do número190, permitindo que as equipes policiais atuem rapidamente na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores. A corporação também orienta sobre a importância de manter o respeito mútuo, principalmente em ambientes familiares e comunitários, prevenindo situações que possam colocar em risco a integridade física e emocional das pessoas.

O 6º BPM segue comprometido em proteger a população de Corumbá e Ladário, investindo em ações preventivas e em uma resposta ágil e eficaz diante de crimes e ocorrências que afetam a tranquilidade social. A colaboração da comunidade, por meio de denúncias e informações, é fundamental para que a segurança pública seja fortalecida e para que juntos possamos construir uma cidade mais segura e harmoniosa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende espingarda em Dois Irmãos do Buriti
Foto: Reprodução/DOF - MS Moto furtada em agosto no Estado de São Paulo é recuperada pela DOF
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende mais de 280 quilos de droga que seguiam para o interior paulista
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
28°
Tempo nublado Máxima: 41° - Mínima: 25°
27°

Sensação

3.34 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Há 4 horas Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Há 5 horas CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro
Há 5 horas Sessão celebra atuação de representações de Santa Catarina em Brasília
Há 5 horas Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 6 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 3 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados