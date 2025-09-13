Polícia Militar atua em diversas ocorrências e reforça a segurança em Corumbá e Ladário

Nos dias12 e 13 de setembro de 2025, equipes do6º Batalhão de Polícia Militaratenderam uma série de ocorrências em Corumbá e Ladário, demonstrando empenho e prontidão na preservação da ordem pública e na proteção da comunidade. Entre os atendimentos, destacaram-se casos deviolência doméstica,ameaças,conflitos familiareseinvasão de propriedade, situações que exigiram rápida resposta para evitar maiores danos às vítimas e ao coletivo.

Em uma das ocorrências, a PM foi acionada para intervir em uma situação de violência doméstica em que uma mulher sofreu agressões físicas e ameaças, conseguindo pedir ajuda aos familiares, que acionaram a polícia. Em outro caso, uma discussão entre vizinhos escalou para vias de fato, com troca de agressões e ameaças. Houve ainda um registro de invasão de propriedade, onde danos materiais foram causados, além de tentativas de intimidação que geraram medo nos moradores. Em todas essas situações, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais, garantindo que a lei fosse aplicada de forma justa e segura.

A Polícia Militar ressalta a importância do diálogo e da busca por soluções pacíficas para conflitos, evitando que desentendimentos se transformem em casos de violência. É essencial que a população denuncie situações de agressão ou ameaça por meio do número190, permitindo que as equipes policiais atuem rapidamente na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores. A corporação também orienta sobre a importância de manter o respeito mútuo, principalmente em ambientes familiares e comunitários, prevenindo situações que possam colocar em risco a integridade física e emocional das pessoas.

O 6º BPM segue comprometido em proteger a população de Corumbá e Ladário, investindo em ações preventivas e em uma resposta ágil e eficaz diante de crimes e ocorrências que afetam a tranquilidade social. A colaboração da comunidade, por meio de denúncias e informações, é fundamental para que a segurança pública seja fortalecida e para que juntos possamos construir uma cidade mais segura e harmoniosa.