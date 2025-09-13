WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul reforça liderança no turismo responsável em fórum nacional

De 11 a 14 de setembro de 2025, acontece em Brasília o 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável, que reúne profissionais de todo o Brasil – comun...

13/09/2025 07h39
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

De 11 a 14 de setembro de 2025, acontece em Brasília o 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável, que reúne profissionais de todo o Brasil – comunidades tradicionais, empreendedores periféricos, comunicadores e especialistas – em uma celebração da diversidade e da responsabilidade no setor.

A Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) participa do encontro, com destaque para o diretor-presidente Bruno Wendling, que integra a palestra “Certificação no Turismo: Desvendando caminhos a seguir”. A mesa também conta com Daniela Meres, cofundadora e diretora da Gondwana Brasil, e Vilena Silva, doutora em Biodiversidade e Conservação e cofundadora da Compensei, sob moderação da professora doutora Helena Costa (LETS/UnB).

“Hoje a responsabilidade é parte do DNA da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. Trabalhamos com agenda climática, redução da pegada de carbono, gestão de resíduos, turismo transversal e de base comunitária. Estar aqui é uma oportunidade de trocar experiências, aprender com outros destinos e reforçar o posicionamento de Mato Grosso do Sul como destino responsável. A Fundtur incorporou práticas sustentáveis em sua rotina de trabalho e buscamos, cada vez mais, influenciar positivamente os empresários do turismo do estado”, destacou Bruno Wendling.

Segundo os organizadores, a programação do Fórum conta com quatro dias de atividades imersivas, mais de 200 participantes de todas as regiões do país, palestras, workshops, feira cultural com produtos artesanais e periféricos, visita técnica ao Quilombo Kalunga e o Prêmio Vitrine do Turismo Responsável.

Pantanal

MS também contou com a participação do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) no Fórum. “Nossa participação nas pautas do turismo responsável é crucial para fortalecer nossa missão e impulsionar o desenvolvimento sustentável no Pantanal. O evento não é apenas uma plataforma de networking, mas uma oportunidade para validarmos nossa atuação, compartilhar boas práticas que implementamos na conservação do bioma e na promoção de um turismo que respeita a cultura local e o meio ambiente”, ressalta Isabelle Bueno, gestora de projetos do IHP.

A gestora fala também sobre a oportunidade de parcerias. “Ao nos conectarmos com líderes e inovadores do setor, poderemos criar parcerias estratégicas que trarão novas fontes de financiamento para nossos projetos e isso pode ampliar a visibilidade do Pantanal como um destino de turismo de natureza de referência global. Além disso, a presença do IHP neste evento nos permitirá influenciar as políticas do setor, garantindo que o crescimento do turismo na região ocorra de forma ordenada e responsável” finaliza.

Saiba mais em:  forumturismoresponsavel.com.br

Débora Bordin, Comunicação Fundtur MS
Foto: @visitmsoficial

