Profissionais da saúde finalizam especialização e fortalecem a gestão hospitalar no Estado

Pós-graduação em Gestão Hospitalar qualifica servidores da saúde para aprimorar a eficiência, governança e qualidade do atendimento à população em MS

Dedicar-se ao estudo vai além da conquista de um diploma: significa investir em transformação. No caso da saúde pública, cada servidor capacitado representa um elo fortalecido na corrente de cuidado que chega até a população. É nessa lógica que a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da ESP (Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser), em parceria com a Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), ofertou a Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Hospitalar na Administração Pública. A jornada de aprendizado foi encerrada na quinta-feira (11), com cerimônia realizada no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O evento marcou a conclusão de uma etapa estratégica de qualificação, voltada ao fortalecimento da rede hospitalar do Estado. Ao todo, 29 servidores cursistas estaduais e municipais encerraram a especialização, consolidando o compromisso do Governo do Estado em preparar profissionais que atuam diretamente na gestão hospitalar.

Como parte final do curso, os discentes apresentaram seus TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) em exposição de banners, que abordaram temas centrais da gestão hospitalar, como indicadores de eficiência na gestão de leitos, auditoria farmacêutica, engenharia clínica, gestão de resíduos hospitalares, telemedicina, padronização de processos assistenciais e metodologias de melhoria contínua.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A gerente de Pesquisa, Extensão e Inovação em Saúde da ESP e coordenadora do curso, Inara Pereira da Cunha, ressaltou que a especialização em Gestão Hospitalar na Administração Pública tem contribuído significativamente para a qualificação dos profissionais já atuantes no SUS (Sistema Único de Saúde). “A formação oferecida capacita os egressos a atuarem com visão crítica e estratégica, promovendo melhorias práticas na gestão hospitalar”, afirmou.

Segundo Inara, entre as competências desenvolvidas, estão a capacidade de reduzir custos com eficiência, implementar auditorias internas, organizar e otimizar a logística de estoques hospitalares, reestruturar a assistência farmacêutica e fortalecer o núcleo de segurança do paciente. “Além disso, os profissionais formados estão aptos a implementar protocolos de controle de infecção hospitalar, aprimorar os serviços de hotelaria e nutrição dietética hospitalar, resolver conflitos no ambiente de trabalho e liderar equipes multidisciplinares com mais eficiência. Tudo isso se reflete diretamente na melhoria da qualidade do atendimento prestado à população”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Ela ainda reforçou que os avanços entre os servidores já são perceptíveis, especialmente por meio dos TCCs apresentados. “Muitos profissionais passaram a identificar com mais clareza falhas nos processos de gestão hospitalar e propuseram soluções concretas para resolvê-las. Dentre as mudanças observadas, destaca-se a criação e implementação de protocolos assistenciais, a elaboração de indicadores de monitoramento para avaliação contínua dos serviços e a proposição de melhorias nos fluxos e rotinas das equipes multidisciplinares”, completou.

Entre os concluintes, a gerente de Equipamentos da SES e servidora pública estadual há 10 anos, Juliana Fátima Fernandes, destacou que a participação na pós-graduação ampliou os conhecimentos técnicos necessários para qualificar as práticas cotidianas na gestão em saúde. “A formação contribuiu para a identificação de necessidades específicas de ajustes em rotinas e processos de trabalho, evidenciando a importância do monitoramento e do controle como instrumentos de apoio à tomada de decisão pela alta gestão, em consonância com o desenvolvimento das políticas públicas em saúde”, assegurou.