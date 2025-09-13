Profissionais da saúde finalizam especialização e fortalecem a gestão hospitalar no Estado

(67) 99142-9066
Pós-graduação em Gestão Hospitalar qualifica servidores da saúde para aprimorar a eficiência, governança e qualidade do atendimento à população em MS
Dedicar-se ao estudo vai além da conquista de um diploma: significa investir em transformação. No caso da saúde pública, cada servidor capacitado representa um elo fortalecido na corrente de cuidado que chega até a população. É nessa lógica que a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da ESP (Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser), em parceria com a Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), ofertou a Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Hospitalar na Administração Pública. A jornada de aprendizado foi encerrada na quinta-feira (11), com cerimônia realizada no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.
O evento marcou a conclusão de uma etapa estratégica de qualificação, voltada ao fortalecimento da rede hospitalar do Estado. Ao todo, 29 servidores cursistas estaduais e municipais encerraram a especialização, consolidando o compromisso do Governo do Estado em preparar profissionais que atuam diretamente na gestão hospitalar.
Como parte final do curso, os discentes apresentaram seus TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) em exposição de banners, que abordaram temas centrais da gestão hospitalar, como indicadores de eficiência na gestão de leitos, auditoria farmacêutica, engenharia clínica, gestão de resíduos hospitalares, telemedicina, padronização de processos assistenciais e metodologias de melhoria contínua.
A gerente de Pesquisa, Extensão e Inovação em Saúde da ESP e coordenadora do curso, Inara Pereira da Cunha, ressaltou que a especialização em Gestão Hospitalar na Administração Pública tem contribuído significativamente para a qualificação dos profissionais já atuantes no SUS (Sistema Único de Saúde). “A formação oferecida capacita os egressos a atuarem com visão crítica e estratégica, promovendo melhorias práticas na gestão hospitalar”, afirmou.
Segundo Inara, entre as competências desenvolvidas, estão a capacidade de reduzir custos com eficiência, implementar auditorias internas, organizar e otimizar a logística de estoques hospitalares, reestruturar a assistência farmacêutica e fortalecer o núcleo de segurança do paciente. “Além disso, os profissionais formados estão aptos a implementar protocolos de controle de infecção hospitalar, aprimorar os serviços de hotelaria e nutrição dietética hospitalar, resolver conflitos no ambiente de trabalho e liderar equipes multidisciplinares com mais eficiência. Tudo isso se reflete diretamente na melhoria da qualidade do atendimento prestado à população”, destacou.
Ela ainda reforçou que os avanços entre os servidores já são perceptíveis, especialmente por meio dos TCCs apresentados. “Muitos profissionais passaram a identificar com mais clareza falhas nos processos de gestão hospitalar e propuseram soluções concretas para resolvê-las. Dentre as mudanças observadas, destaca-se a criação e implementação de protocolos assistenciais, a elaboração de indicadores de monitoramento para avaliação contínua dos serviços e a proposição de melhorias nos fluxos e rotinas das equipes multidisciplinares”, completou.
Entre os concluintes, a gerente de Equipamentos da SES e servidora pública estadual há 10 anos, Juliana Fátima Fernandes, destacou que a participação na pós-graduação ampliou os conhecimentos técnicos necessários para qualificar as práticas cotidianas na gestão em saúde. “A formação contribuiu para a identificação de necessidades específicas de ajustes em rotinas e processos de trabalho, evidenciando a importância do monitoramento e do controle como instrumentos de apoio à tomada de decisão pela alta gestão, em consonância com o desenvolvimento das políticas públicas em saúde”, assegurou.
Em seu TCC, Juliana apresentou uma proposta de adequação estratégica por meio da criação de indicadores destinados ao acompanhamento da aquisição de equipamentos médico-hospitalares oriundos de emendas parlamentares federais no âmbito da SES. A iniciativa, segundo ela, busca aprimorar o monitoramento da execução dos ativos recebidos, assegurando a efetiva destinação de equipamentos necessários à implementação das políticas públicas estabelecidas nas metas do Governo do Estado.
“Assim, a pós-graduação proporcionou não apenas o fortalecimento das competências técnicas, mas também a possibilidade de desenvolver propostas de melhoria contínua aplicáveis a problemas reais vivenciados nos processos de trabalho, contribuindo para maior eficiência, transparência, efetividade e inovação na gestão pública em saúde”, complementou.
O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, destacou durante a cerimônia que o curso representa uma etapa importante na transformação da gestão em saúde no Estado. “O que vi aqui me deixou muito feliz: os formandos apresentaram uma série de propostas e soluções criativas para os desafios da gestão da saúde — tanto em unidades próprias quanto em unidades terceirizadas. Mas ideias isoladas não bastam. Precisamos multiplicar esse conhecimento, sensibilizar outras áreas, outros servidores e superintendências da Secretaria, para que essas propostas possam se tornar realidade. Portanto, além de celebrar essa conquista, quero deixar um convite: que todos vocês, formandos, se tornem agentes de mudança, compartilhando e disseminando o que aprenderam aqui. Esse é o caminho para uma gestão de saúde mais eficiente e de qualidade para todos”.
A diretora de Enfermagem do HRMS e também pós-graduada, Cristiane Schossler, destacou a experiência prática e multidisciplinar do curso: “Essa pós-graduação nos trouxe muito aprendizado, não apenas pelas disciplinas, mas também pela interação com colegas de diferentes áreas. Pudemos perceber como o trabalho multidisciplinar é essencial e enriquecedor dentro da gestão pública. Voltamos dessa experiência com uma bagagem muito valiosa, inspiradora, não só para nós como profissionais, mas também para o Hospital Regional como um todo. Além de qualificar o serviço prestado à população, a pós nos qualifica enquanto servidores. É uma oportunidade única de crescimento profissional. Essa experiência foi, sem dúvida, sensacional”.
A formação qualificou os gestores para propor, analisar e implementar projetos voltados à gestão hospitalar pública. O resultado esperado é o aprimoramento da governança, a elevação da eficiência operacional e, sobretudo, a qualificação do atendimento prestado à população na ponta do sistema de saúde.
A pós-graduação integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo do Estado para estruturar de forma mais sólida a atenção hospitalar em Mato Grosso do Sul. A aposta é que, por meio da capacitação contínua dos profissionais, a população perceba melhorias concretas no acesso e na qualidade dos serviços de saúde.
Kamilla Ratier, Comunicação SES
Fotos: Kamilla Ratier
Sensação
Vento
Umidade