Encontro Estadual reforça cultura de segurança no cuidado materno e neonatal em MS

Profissionais e gestores se reuniram para debater medidas que qualifiquem o cuidado à gestante, puérpera e ao recém-nascido

Com o tema global “Cuidado seguro para cada recém-nascido e cada criança” e o slogan “Segurança do paciente desde o início!”, o I Encontro Estadual de Qualidade da Assistência Materna-Neonatal foi realizado nesta quarta-feira (10), no auditório da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, em Campo Grande.

Promovido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária e do NEGESP (Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia em Segurança do Paciente), o evento reuniu profissionais de saúde, gestores e lideranças de vários municípios do estado para discutir estratégias de segurança no cuidado à gestante, à puérpera e ao recém-nascido.

O objetivo central do encontro foi fortalecer práticas que previnam riscos, reduzam falhas e eliminem danos evitáveis nos serviços de saúde. A cultura de segurança do paciente, segundo os organizadores, deve ser contínua e envolver todos os atores do sistema.

“Há também uma frente que pode ser grande aliada na redução da mortalidade: o próprio paciente e sua família. Precisamos superar a ideia de que o conhecimento em saúde pertence apenas ao profissional. Ele deve ser compartilhado com a família. Isso não significa transferir responsabilidade, que continua sendo nossa enquanto profissionais, mas sim dividir atenção e cuidado, criando uma rede de proteção. É uma cadeia, uma parceria”, afirmou a coordenadora do NEGESP, Eduarda Tebet.

Para o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, a preocupação com a segurança do paciente deve ser transversal, presente em todas as áreas e superintendências da SES. “Só assim construiremos políticas públicas sólidas, que unam eficiência, qualidade e segurança. Este evento demonstra nossa determinação em transformar a realidade. A segurança da gestante, do recém-nascido e de todos os pacientes continuará sendo prioridade absoluta para o nosso Estado”.

Entre as iniciativas apresentadas, destacou-se a LVPS (Lista de Verificação para Partos Seguros), ferramenta utilizada em serviços para qualificar o cuidado obstétrico. Funcionando como um checklist, a LVPS organiza etapas críticas do atendimento, garante que nenhum procedimento essencial seja esquecido e reforça a segurança em todas as fases do parto.

“A LVPS é mais do que um checklist — ela ajuda a organizar o cuidado, garantir que nenhuma etapa importante seja esquecida e reforça a segurança em cada momento do parto. Adotar essa ferramenta é também adotar uma nova forma de pensar: mais atenção, mais qualidade e mais proteção para mães e bebês”, destacou a gerente de Serviços de Saúde da SES, Aline Schio.

O encontro teve como foco mobilizar profissionais de saúde, gestores e lideranças para promover práticas seguras, reduzir riscos e eliminar danos evitáveis, com atenção especial ao parto como momento inicial de uma cultura sólida de segurança.

“Nós buscamos, com esses encontros, promover reflexões e iniciativas que realmente fortaleçam a segurança do paciente, um tema essencial em todas as instituições de saúde do estado. Trabalhar a segurança do paciente significa oferecer cuidados de qualidade, baseados em práticas seguras e integradas. Esse é o compromisso da SES: construir pontes, alinhar esforços e assegurar atendimento digno e seguro para todos”, reforçou Aline.

O evento também ressaltou que a segurança da mãe e do bebê começa com a identificação de riscos e a aplicação de protocolos que funcionem na prática. Cada profissional de saúde tem papel essencial, desde o acolhimento até as decisões clínicas. Quando todos atuam com responsabilidade e compromisso, é possível transformar resultados e oferecer uma assistência mais humanizada e segura.

“É muito gratificante ver os avanços nessa pauta. A transformação da saúde acontece quando políticas se tornam ações concretas. Nosso desafio é que cada participante saia daqui com pelo menos uma iniciativa clara, capaz de gerar impacto imediato em sua realidade de trabalho”, concluiu Eduarda.

Durante a abertura, representando o governador Eduardo Riedel, o secretário de Estado da Casa Civil, João Eduardo Rocha, destacou que investir recursos públicos com qualidade gera melhores resultados para a população. “Investir com qualidade significa colher resultados mais consistentes e sustentáveis. Aproveitem este espaço de debate e aprendizado, e reafirmo que o Governo do Estado está de portas abertas para avançar ainda mais na saúde pública de Mato Grosso do Sul”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Também esteve presente o chefe de gabinete da vice-governadoria, Dorival Betini, representando o vice-governador José Carlos Barbosa. Entre os temas discutidos, estiveram: cenário dos agravos materno e neonatais; medidas farmacológicas e não farmacológicas na condução da hemorragia pós-parto; prevenção de infecção relacionada à assistência em cesáreas; boas práticas na assistência à puérpera e ao recém-nascido; implantação da LVPS; experiências de hospitais públicos com o checklist do parto seguro; e estudo de caso sobre evento adverso materno. O I Encontro Estadual de Qualidade da Assistência Materna-Neonatal reforçou que a segurança da gestante, do recém-nascido e da criança é resultado de esforços coordenados, protocolos eficazes e engajamento de toda a equipe de saúde. Ao apresentar ferramentas como a LVPS e compartilhar experiências práticas, o evento demonstrou que é possível transformar políticas em ações concretas, promovendo cuidados mais seguros, humanos e de qualidade. Mais do que um momento de debate, o encontro representou um compromisso do Governo do Estado e da SES em fortalecer a cultura de segurança nos serviços de saúde, garantindo que cada mãe, cada bebê e cada criança recebam atenção integral, com prevenção de riscos e redução de danos evitáveis. A transformação acontece quando cada participante leva para sua realidade profissional pelo menos uma ação capaz de gerar impacto imediato, reforçando que a segurança do paciente é responsabilidade de todos e prioridade permanente. Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Kamilla Ratier, Comunicação SES

