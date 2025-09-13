MS leva avanços da segurança do paciente a encontro nacional em Brasília

Apresentação destacou criação de comitê e projetos voltados à redução da mortalidade materno-infantil

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), apresentou os avanços do NEGESP (Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia para a Segurança do Paciente MS) durante a Reunião sobre Segurança do Paciente na Atenção Obstétrica e Neonatal, promovida pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) entre os dias 1º e 3 de setembro, em Brasília.

O evento reuniu especialistas, membros da Câmara Técnica de CTQCSP (Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente), além dos coordenadores e equipes dos Negesp de todo o país, para discutir estratégias de fortalecimento da segurança do cuidado materno e neonatal no SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo a coordenadora do NEGESP/MS, Eduarda Tebet, o encontro reforça o compromisso do Estado em reduzir riscos e aprimorar a qualidade do cuidado prestado à população.

“Estamos avançando com protocolos de regulação da gestante de alto risco, fortalecendo os núcleos municipais e desenvolvendo projetos como o de acolhimento à segunda vítima. Esse trabalho conjunto, aliado à integração com a Atenção Primária e à vigilância, é fundamental para salvar vidas e reduzir a mortalidade materno-infantil”, destacou.

Iniciativas em destaque

Entre as principais ações do NEGESP/MS estão a criação do comitê estadual, a publicação do regimento interno e a articulação de um plano unificado de educação permanente em parceria com a Escola Técnica do SUS. Trata-se de uma iniciativa que está em desenvolvimento e que ofertará um curso de 160 horas voltado a técnicos e auxiliares de enfermagem.

Outra frente importante é o fomento à criação de CGBP (Casas da Gestante, Bebê e Puérpera) e a participação ativa em discussões sobre casos de mortalidade materno-infantil junto ao comitê estadual. Essas medidas reforçam a vigilância e o cuidado integral, consolidando Mato Grosso do Sul como referência no fortalecimento da política de segurança do paciente.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: NEGESP/MS