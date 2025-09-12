Secretaria da Mulher conclui semana de cursos de capacitação em Campo Grande

De 8 a 12 de setembro, a Secretaria Executiva da Mulher (SEMU) promoveu mais uma semana de atividades voltadas à formação e ao fortalecimento da autonomia feminina em Campo Grande. A programação contou com quatro cursos oferecidos pela Escola de Capacitação, alcançando diferentes regiões da cidade.

No CRAS Aero Rancho, foi realizado o Curso de Recepcionista, ministrado pela professora Helaine Bitencourt. Já no CRAS São Conrado, as participantes tiveram acesso ao Curso de Automaquiagem, com a professora Juliana Alvares. Na sede da SEMU, aconteceram duas capacitações: o Curso de Design de Sobrancelhas, conduzido pela professora Michely Faria, e o Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos, ministrado pela professora Zunilda Freitas.

Além dos cursos concluídos, a secretaria abriu inscrições para o projeto Treina Mulher, no polo Itamaracá, ampliando as oportunidades para quem busca qualificação e inserção no mercado de trabalho.

Segundo a SEMU, o objetivo das ações é oferecer aprendizado prático, incentivar o empreendedorismo e criar caminhos para a independência financeira das mulheres. A pasta reforça que seguirá investindo em iniciativas que impactem diretamente a vida das campo-grandenses.