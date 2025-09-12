Ponto de Vista explica prazos para eleitores e futuros candidatos em 2026

A próxima edição do Ponto de Vista adianta aos telespectadores da TV ALEMS os prazos eleitorais já definidos para as eleições de 2026. O convidado da vez é o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Marcos Rafael, que trouxe esclarecimentos importantes sobre os procedimentos que eleitores e futuros candidatos devem seguir para regularizar sua situação eleitoral.

Durante a entrevista, pontos fundamentais do processo de regularização que geram dúvidas na população geral foram explicados em detalhes: fechamento do cadastro eleitoral, prazos para alistamento, transferência e regularização do título de eleitor, bem como a filiação partidária, desincompatibilização e os critérios que definem a elegibilidade dos candidatos.

A escolha do tema reflete o compromisso da TV do Legislativo estadual com a transparência e divulgação de informações claras para o exercício democrático em Mato Grosso do Sul. O programa é apresentado por Aretha Muritiba e Paulo Radamés e tem suas exibições às segundas (17h), quintas (12h), sextas-feiras (7h) e também aos sábados (16h30) e domingos (14h45) no canal 7.2, para Campo Grande e região no sinal aberto, e canal 9 na TV a cabo para Campo Grande e Dourados. Confira também toda a programação pelo site oficial da ALEMS e no canal oficial da Assembleia Legislativa de MS no YouTube .