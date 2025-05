Em ação do Maio Amarelo, Detran-MS semeia consciência com arte nas escolas de Anaurilândia

Na costa leste de Mato Grosso do Sul, a cidade de Anaurilândia viveu dias especiais de aprendizado, emoção e muita consciência no trânsito. Como parte da campanha nacional Maio Amarelo, o município recebeu diversas ações do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) que provam que educação e arte, quando unidas, têm um poder transformador.

Com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida", o poeta, repentista e servidor do Detran-MS, Ruberval Cunha, carinhosamente conhecido como Rubinho, levou a três escolas da cidade uma experiência única, que alcançou mais de 500 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos.

As apresentações foram cuidadosamente adaptadas para cada faixa etária. Para os pequenos de 3 a 5 anos, Rubinho encantou com contação de histórias e brincadeiras educativas. Já os alunos de 6 a 14 anos participaram de dinâmicas envolventes. E com os adultos, o tom foi mais reflexivo e impactante, com histórias reais capazes de despertar empatia e responsabilidade.

“Cada apresentação é pensada com carinho. A ideia é que todos entendam que trânsito seguro se constroi com consciência, responsabilidade e amor à vida”, destacou Rubinho.

O retorno foi imediato. A professora Gabriela Zandonadi, da Escola Municipal Paulo Ney, definiu como “um evento maravilhoso”, exaltando o vocabulário acessível e o carisma do artista. Rosi Melo, da educação infantil Risque e Rabisque, contou que as crianças ficaram encantadas: “Um trabalho lúdico, muito proveitoso.”

Eliane Muchon, que atua em duas escolas da cidade, reforçou: “Ele sabe como conversar, como expressar. Falou do Maio Amarelo de forma que toda cidade deveria ouvir”. Edna, da Escola Estadual Ezequiel Balbino, no Distrito Quebracho, admitiu ter imaginado algo simples, mas se emocionou com a profundidade da palestra: “Impactante. Meus alunos prestaram atenção e vão refletir.”

Priscilla, também da Escola Municipal Paulo Ney, concluiu: “Ele falou com linguagem simples, e as crianças entenderam a mensagem”.A semente foi plantada e, como disse uma das professoras, as crianças multiplicam o que aprendem, dentro e fora de casa.

A visita do artista à cidade foi uma solicitação do diretor da Agetran de Anaurilândia, João Chamorro, e teve o apoio do Diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, do Diretor-executivo, João César Mattogrosso, da diretora de Educação para o Trânsito, Andrea Moringo, além da gerente do Detran de Corguinho, Josiele Silva. O evento também teve apoio do Prefeito, Rafael Gusmão, da secretária de Educação e Cultura, Joselaine Garcia, do representante da Polícia Militar de Anaurilândia, Tenente Rafael.

Uma das ações contou com a presença do prefeito, Rafael Gusmão e da secretária de Educação e Cultura, Joselaine Garcia, que parabenizaram a parceria entre as instituições.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Divulgação/Detran