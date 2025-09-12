WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Encontro em MS vai debater medidas de prevenção e combate à Raiva humana e animal

Evento será realizado entre os dias 18 e 19 de setembro em Campo GrandeCom apoio do Governo do Estado, acontece entre os dias 18 e 19 de setembro o...

12/09/2025 21h51
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Evento será realizado entre os dias 18 e 19 de setembro em Campo Grande

Com apoio do Governo do Estado, acontece entre os dias 18 e 19 de setembro o III Encontro sobre Raiva em Mato Grosso do Sul (E-Raiva MS). Ele será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre os riscos da doença e quais são as ações de enfrentamento contra a raiva humana e animal.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Ele integra a Semana Estadual de Conscientização sobre a Raiva, com uma programação preparada para promover atualização técnica, intercâmbio de informações e experiências, assim como as novas estratégias para prevenir e combater a doença.

A iniciativa é organizada pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com a parceria da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Ministério da Agricultura e Pecuária, Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e SES (Secretaria Estadual de Saúde).

O Estado celebra a marca de 10 anos sem casos humanos da doença, no entanto o risco permanece e ainda tem registros de casos com animais. Em 2025 Mato Grosso do Sul já teve 15 focos de raiva em herbívoros, com 65 (animais) mortos.

O público alvo do evento serão os profissionais da saúde humana e animal, estudantes de graduação e pós-graduação, assim como pesquisadores, docentes, servidores públicos (estaduais e municipais), produtores rurais e representantes da sociedade civil.

Programação

O evento terá participantes de mais de 20 estados brasileiros, se consolidando como referência nacional no debate sobre raiva. Um dos grandes será o lançamento do “Painel da Raiva”, que será uma ferramenta interativa que permite ao produtor rural inserir dados da sua propriedade e, com base em informações epidemiológicas, visualizar o risco de ocorrência da doença em sua região.

Também está previsto a conferência sobre os “10 anos sem casos de raiva humana em MS” e o lançamento de um documentário com relato de um sobrevivente. Ainda haverá palestras técnicas sobre vigilância genômica, diagnósticos da doença, estratégias de vacinação, mesa redonda com pesquisadores e gestores.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento: https://www.even3.com.br/e_raivams/

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS
Foto: Bruno Rezende

