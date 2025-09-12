WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova livros acessíveis em bibliotecas públicas, universitárias e escolares

Para virar lei, a proposta deve ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado

12/09/2025 20h46
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1454/22, do deputado Francisco Jr. (PSD-GO), que obriga bibliotecas públicas, universitárias e escolares a oferecerem livros acessíveis e tecnologias assistivas para garantir o acesso de pessoas com deficiência visual ao acervo.

Atualmente, a Política Nacional do Livro exige apenas a oferta de títulos impressos em Braille, sem tratar de audiolivros e outras tecnologias acessíveis.

A votação seguiu o parecer da relatora, deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP). "A medida proposta promove não apenas o acesso a livros e materiais culturais, mas também a integração social e a participação ativa dessas pessoas na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos", argumentou a relatora.

"Além disso, o uso de tecnologias assistivas nas bibliotecas públicas beneficia também outras pessoas com dificuldades de leitura, como idosos e indivíduos com dislexia."

No Censo de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) calculou que 3,5% da população tem deficiência visual, sendo 528.624 pessoas incapazes de enxergar.

Próximos passos
O projeto segue para análise, em caráter conclusivo, das comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta deve ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão debate instalação de portos secos no Brasil
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Frente parlamentar mista Brasil-ASEAN participa de assembleia-geral na Malásia
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Frente parlamentar Brasil-ASEAN participa de assembleia-geral na Malásia
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
28°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
27°

Sensação

2.41 km/h

Vento

28%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 minutos Ponto de Vista explica prazos para eleitores e futuros candidatos em 2026
Há 4 minutos Encontro em MS vai debater medidas de prevenção e combate à Raiva humana e animal
Há 4 minutos CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
Há 1 hora CRE debate registro de terras em faixa de fronteira
Há 1 hora Comissão aprova livros acessíveis em bibliotecas públicas, universitárias e escolares
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 4 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 2 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 7 dias Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
5
Há 6 dias Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados