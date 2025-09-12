Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário

A Polícia Militar apresentou o balanço daOperação Shamar, realizada ao longo do mês de agosto e início de setembro de 2025, em Corumbá e Ladário. A operação integrou acampanha Agosto Lilás, voltada à prevenção, combate e conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, destacando-se pelo trabalho articulado das equipes do PROMUSE e demais guarnições da corporação. No período,28 pessoas foram conduzidas à delegaciasuspeitas de crimes ou atos infracionais relacionados à violência contra a mulher.

Entre as ocorrências mais graves, destaca-se ofeminicídio registrado em 02 de agosto de 2025, na Fazenda “Vai Quem Quer”. A vítima foi encontrada morta com ferimentos causados por arma de fogo no queixo e tórax. O companheiro dela que também trabalhava como caseiro na propriedade, admitiu ter cometido o crime após uma discussão motivada pelo consumo de bebida alcoólica. No local, foram apreendidos um revólver calibre .22 e uma munição deflagrada. O autor já possuía um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido na ocasião.

As equipes do PROMUSE também intensificaram o acompanhamento e fiscalização do cumprimento dasMedidas Protetivas de Urgência (MPU). Durante a operação,cinco casos de descumprimentoforam identificados, resultando em registros e prisões em flagrante. Um desses casos ocorreu no dia1º de agosto, ocasião em que foi constatada a violação da medida protetiva, gerando a lavratura do registro de uma ocorrência.

No campo da prevenção, foram11 palestras realizadas, alcançando935 pessoasentre moradores, estudantes e trabalhadores. As ações educativas aconteceram em escolas, empresas e espaços comunitários, tratando de temas como a Lei Maria da Penha, prevenção da violência doméstica e os canais de denúncia. Destaque para a palestra realizada no dia19 de agosto, na empresa Construcap Copasa, que reuniu aproximadamente 180 trabalhadores, e para a capacitação promovida no dia 15 de agosto, pela Prefeitura de Ladário, com apoio do PROMUSE, que contou com 40 participantes. Essas atividades reforçaram a importância da conscientização como ferramenta para a redução da violência e fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

A Polícia Militar enfatiza que os resultados alcançados são fruto de umtrabalho contínuo e integrado, que alia ações de repressão qualificada à prevenção e ao acolhimento das vítimas. Além da atuação direta, a corporação destaca a relevância da participação da sociedade no enfrentamento à violência doméstica, incentivando denúncias por meio doDisque 181ou pelo telefone190, canais fundamentais para salvar vidas e promover uma comunidade mais segura e justa.

Foto: Divulgação/PM - MS

