Câmara

Comissão debate instalação de portos secos no Brasil

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (16) sobre a instalação de portos secos e Centr...

12/09/2025 19h40
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (16) sobre a instalação de portos secos e Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (Clias) no Brasil.

O debate foi solicitado pelo deputado Leônidas Cristino (PDT-CE) e está marcado para as 10 horas, no plenário 11.

O objetivo é discutir a ampliação e a modernização da infraestrutura aduaneira nacional, com foco na interiorização do comércio exterior e na descentralização dos serviços alfandegários.

Os portos secos e os Clias funcionam como áreas alfandegadas fora de portos, aeroportos e fronteiras. Eles permitem que cargas de importação e exportação sejam desembaraçadas no interior do país, o que pode reduzir custos logísticos, agilizar processos e diminuir a pressão sobre os grandes portos marítimos e centros urbanos.

Para Cristino, a instalação desses empreendimentos também pode gerar empregos e estimular o desenvolvimento econômico regional.

No entanto, ele ressalta que a implantação dessas estruturas envolve questões regulatórias, fiscais e operacionais que necessitam de análise criteriosa por parte dos empreendedores e dos órgãos do poder público envolvidos.

“Esse debate é relevante para garantir que as políticas públicas voltadas à instalação de portos secos e Clias sejam planejadas de forma coordenada, transparente e orientada para resultados, respeitando critérios técnicos e as particularidades regionais do Brasil”, afirma.

