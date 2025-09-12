WhatsApp

Câmara

Frente parlamentar mista Brasil-ASEAN participa de assembleia-geral na Malásia

Pela primeira vez, o Parlamento brasileiro participará oficialmente da 46ª Assembleia-Geral da ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), que será ...

12/09/2025 18h36
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Pela primeira vez, o Parlamento brasileiro participará oficialmente da 46ª Assembleia-Geral da ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), que será realizada entre os dias 16 e 22 de setembro, em Kuala Lumpur, Malásia.

A missão será liderada pelo deputado Padovani (União-PR), integrante da Frente Parlamentar Mista Brasil-ASEAN, que atua para aproximar o Brasil dos dez países que compõem a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O convite foi formalizado pelo presidente da Câmara dos Representantes da Malásia, Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul. Para Padovani, o convite evidencia o avanço das relações diplomáticas e parlamentares entre o Brasil e a região.

