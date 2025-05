Polícia Civil prende, em Dourados, condenado por tráfico de drogas que estava foragido

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) deu cumprimento na segunda-feira (13), a mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande em desfavor de R.A.M. (37), condenado pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

O mandado foi expedido com a finalidade de recaptura, uma vez que o autor se encontrava evadido do sistema prisional. Ele foi localizado pela equipe da DEFRON no município de Dourados, e não ofereceu resistência no momento da abordagem.

Após os procedimentos legais na sede da Especializada, o preso será encaminhado ao sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

A DEFRON disponibiliza seu canal de denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é absoluto e o serviço funciona 24 horas.