PM - MS

Polícia Militar apresenta balanço da Operação Acero II na região de Corumbá e Ladário no âmbito da corporação

A Polícia Militar apresentou os resultados daOperação Acero II, realizada em Corumbá e Ladário, destacando o esforço conjunto de diversas forças de...

12/09/2025 18h36
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

A Polícia Militar apresentou os resultados daOperação Acero II, realizada em Corumbá e Ladário, destacando o esforço conjunto de diversas forças de segurança no combate aos crimes transfronteiriços. A operação, iniciada em1º de setembro, contou com a integração da Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Agetrat e Polícia Boliviana, evidenciando a importância da cooperação entre instituições na proteção da região de fronteira.

Resultados Operacionais da Polícia Militar

Durante as ações, a Polícia Militar abordou416 indivíduose197 veículos, em bloqueios, patrulhamentos e checagens estratégicas. O trabalho resultou nacaptura de oito foragidos da justiça, retirando de circulação infratores que atuavam na região e fortalecendo a sensação de segurança da população.

Ocorrências e apreensões de destaque

Entre os principais resultados, estão apreensões significativas e prisões em flagrante:

  • Grande apreensão de drogas no Posto Fiscal Lampião Aceso (12/09/2025):
    Duas malas foram encontradas com aproximadamente14,5 kg de maconha tipo skunk.
    • Mala laranja:7 tabletes, totalizando6,7 kg.
    • Segunda mala:6 tabletes e 4 embalagens em formato de esfera, totalizando7,8 kg.
      Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.
  • Apoio à Receita Federal (02/09/2025):
    Em ação conjunta, foram apreendidos1.000 litros de combustível de origem ilícitae dois veículos com sinais de adulteração.
  • Ocorrência em Corumbá (07/09/2025):
    Durante patrulhamento, foram apreendidas21 porções de cocaínae uma faca. Dois homens foram detidos por porte de drogas, porte de arma branca, desobediência e desacato.
  • Ocorrência na Rua Fernandes Calábria (06/09/2025):
    Cinco indivíduos foram abordados e uma pequena quantidade de maconha foi apreendida. Réplicas de armas, inicialmente confundidas com armamento real, foram identificadas como equipamentos deairsoft.

Trabalho conjunto e contínuo

A Polícia Militar ressalta que aOperação Acero IIdemonstra a eficácia dotrabalho integrado entre forças locais, estaduais e federais, além da cooperação internacional com a Polícia Boliviana.
Essa união possibilita maior fiscalização e resposta rápida aos crimes de fronteira, como tráfico de drogas, contrabando e furtos de veículos.

Além das prisões e apreensões, apresença constante das equipes nas ruastem aumentado a sensação de segurança da população, reforçando a confiança nas instituições.

A participação da sociedade é fundamental para fortalecer a segurança na região. Denúncias podem ser feitas peloDisque 181ou via190, contribuindo para operações mais eficazes e para a construção de uma comunidade mais segura.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
