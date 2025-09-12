Polícia Militar apresenta balanço da Operação Acero II na região de Corumbá e Ladário no âmbito da corporação

(67) 99142-9066
A Polícia Militar apresentou os resultados daOperação Acero II, realizada em Corumbá e Ladário, destacando o esforço conjunto de diversas forças de segurança no combate aos crimes transfronteiriços. A operação, iniciada em1º de setembro, contou com a integração da Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Agetrat e Polícia Boliviana, evidenciando a importância da cooperação entre instituições na proteção da região de fronteira.
Durante as ações, a Polícia Militar abordou416 indivíduose197 veículos, em bloqueios, patrulhamentos e checagens estratégicas. O trabalho resultou nacaptura de oito foragidos da justiça, retirando de circulação infratores que atuavam na região e fortalecendo a sensação de segurança da população.
Entre os principais resultados, estão apreensões significativas e prisões em flagrante:
A Polícia Militar ressalta que aOperação Acero IIdemonstra a eficácia dotrabalho integrado entre forças locais, estaduais e federais, além da cooperação internacional com a Polícia Boliviana.
Essa união possibilita maior fiscalização e resposta rápida aos crimes de fronteira, como tráfico de drogas, contrabando e furtos de veículos.
Além das prisões e apreensões, apresença constante das equipes nas ruastem aumentado a sensação de segurança da população, reforçando a confiança nas instituições.
A participação da sociedade é fundamental para fortalecer a segurança na região. Denúncias podem ser feitas peloDisque 181ou via190, contribuindo para operações mais eficazes e para a construção de uma comunidade mais segura.
Sensação
Vento
Umidade