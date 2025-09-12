WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Civil, por intermédio da 2ª Delegacia de Três Lagoas, realizou uma ação para combater crimes de furto, ...

12/09/2025 17h33
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Civil, por intermédio da 2ª Delegacia de Três Lagoas, realizou uma ação para combater crimes de furto, tráfico de drogas e tentativa de homicídio na região dos bairros São João e Carioca. Durante as diligências, na chamada “invasão do São João”, os policiais avistaram um homem foi abordado na posse de um pote plástico, contendo cinco pedras de crack já embaladas para comercialização.

Também foram apreendidos R$ 68,90 e um aparelho celular.  O indivíduo confessou o envolvimento com o tráfico, alegando atuar apenas como “funcionário”, no entanto, se recusou a identificar os responsáveis pela atividade criminosa.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a unidade policial. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e desarticular rede criminosa atuante na região.

