Campo Grande - MS

Servidores de Campo Grande terão acesso a capacitação pelo Assomasul Gov MS 4.0

O fortalecimento da gestão pública nos municípios sul-mato-grossenses ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (11) com o lançamento oficial do p...

12/09/2025 16h29
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O fortalecimento da gestão pública nos municípios sul-mato-grossenses ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (11) com o lançamento oficial do programa Assomasul Gov MS 4.0. A iniciativa da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), com apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS), vai garantir pós-graduação gratuita para servidores públicos em áreas estratégicas, beneficiando os municípios do Estado.

Com um investimento de R$ 6,5 milhões, o programa oferece capacitação nas áreas de autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte e lazer e licitações e contratos (Lei nº 14.133/2021). Os cursos serão ministrados pela Faculdade Pólis Civitas, credenciada pelo MEC, e têm como objetivo fortalecer as equipes municipais e melhorar os serviços prestados à população.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou do lançamento e destacou a importância de iniciativas que priorizam a qualificação dos servidores públicos.

“Investir em formação é investir na base do serviço público. Quanto mais preparados estiverem os nossos servidores, mais capacidade teremos de oferecer um atendimento eficiente à população. Esse tipo de iniciativa contribui diretamente para a melhoria da gestão nas cidades”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para a gestora, em um momento em que os municípios enfrentam desafios fiscais e administrativos, ampliar o acesso à qualificação representa avanço concreto.

“Todo o gestor público governa pensando em deixar um legado. E esse legado passa por pessoas, por formação, por preparar quem está no dia a dia da administração. É isso que faz a diferença lá na ponta, no atendimento direto a população”, completou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O presidente da Assomasul, prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, destacou que o novo programa é resultado direto do sucesso do Assomasul Itaipu 4.0, lançado no início do ano, que contemplou 35 municípios da região Sul. Agora, com o Gov MS 4.0, o projeto chega aos demais municípios, completando o atendimento a todo o Estado. “Esse programa nasce de uma conjuntura que envolve educação, esporte, gestão e alfabetização. Estamos falando de preparar nossos servidores para melhorar o serviço público. Estamos formando profissionais em áreas estratégicas para o dia a dia das prefeituras”, afirmou Tomazelli.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para ele, o impacto vai além dos servidores: é um investimento em toda a sociedade. “O conhecimento transforma a gestão pública. Bens materiais passam, mandatos passam, mas o que nossos servidores levarem de formação vai ficar. Esse é o nosso propósito: deixar um legado que promova avanços concretos para os municípios sul-mato-grossenses”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com a nova etapa, 44 municípios passam a integrar o programa, entre eles Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Coxim, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Bonito, Jardim, Ribas do Rio Pardo, e outros. Ao todo, os 79 municípios do Mato Grosso do Sul serão atendidos, consolidando o Assomasul Gov MS 4.0 como a maior iniciativa de capacitação municipalista da história da Assomasul.

Autoridades presentes

O evento contou com a presença de diversas autoridades, reforçando a importância do programa para o desenvolvimento regional. Estiveram presentes o ex-governador Reinaldo Azambuja, o atual governador Eduardo Riedel, o apresentador Carlos Massa (Ratinho), o deputado federal Geraldo Resende, o deputado federal Dagoberto Nogueira e o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, além de prefeitos de diversos municípios.

Durante o lançamento, todos reforçaram a importância de ações que fortalecem a gestão municipal por meio do conhecimento, da cooperação entre os entes e da valorização dos servidores públicos.

