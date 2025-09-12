DOF apreende mais de meia tonelada de drogas em Maracaju

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada desta sexta-feira (12), em Maracaju, mais de 500 quilos de maconha e skunk, que eram transportados em um veículo Fiat Uno. Na ação ninguém foi preso.

Os militares faziam patrulhamento na MS-164, próximo ao Distrito de Vista Alegre, quando receberam informações que um veículo estaria parado às margens da rodovia, de forma suspeita.

Em diligências, os policiais encontraram o automóvel. Em vistoria no veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 528 quilos do entorpecente, além de 2 quilos de skunk. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,4 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.