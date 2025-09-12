DOF apreende mais de 2 toneladas de drogas em veículos que seguiam para litoral paulista

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (11), em Itaquirai, uma Toyota Hilux SW4 e um VW Gol carregados com mais de 2.000 quilos de drogas. Na ação, dois homens de 22 e 25 anos foram presos em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na BR-487, zona rural do município, quando o condutor do VW Gol não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Em seguida, o motorista da SW4, que vinha logo atrás, retornou na pista e adentrou em uma estrada de chão.

Durante a tentativa de fuga, o condutor da SW4 colidiu contra uma carreta que transportava cana-de-açúcar. Ele ainda tentou fugir a pé, em meio a um canavial, mas foi alcançado e preso.

Já o condutor do VW Gol foi detido próximo a uma área de mata, no Assentamento Santo Antônio. No interior da SW4 foram encontrados 1.600 quilos de maconha e no Gol foram apreendidos 412 quilos do mesmo entorpecente.

Questionados, os suspeitos afirmaram que pegaram as drogas em Tacuru e levariam até a cidade de Santos (SP), onde receberiam R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 4,3 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Itaquirai.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

