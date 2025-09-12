Whats

Aniversário
DOF - MS

DOF apreende mais de 1,4 tonelada de drogas em fornos industriais

DOF apreende mais de 1,4 tonelada de drogas em fornos industriaisPoliciais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam ne...

12/09/2025 13h11
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

DOF apreende mais de 1,4 tonelada de drogas em fornos industriais

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quarta-feira (10), em Amambai, mais de 1.400 quilos de maconha que eram transportados em fornos industriais. Um homem de 53 anos, que realizava a função de batedor, foi preso em flagrante.

Os militares faziam patrulhamento na zona rural do município quando receberam informações que um caminhão estaria transportando drogas escondidas em fornos industriais. Durante diligências, os policiais localizaram o veículo, com as características, próximo a uma casa em Amambai.

Dois homens que estavam ao lado do caminhão fugiram a pé. Um terceiro suspeito, que estava em um veículo Jeep Compass, próximo ao caminhão, também tentou fugir com o carro, mas foi alcançado e preso.

Em vistoria nos fornos foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 1.475 quilos da droga, além de 5 quilos de dry. Questionado, o homem afirmou que havia sido contratado para realizar a função de batedor entre as cidades de Coronel Sapucaia e Amambai.

Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 3,3 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

