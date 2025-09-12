Agenda: 7ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos é destaque da semana

De 14 a 21 de setembro, entre as atividades previstas na agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), está a realização de curso de Libras, sessões plenárias, conferência, visita guiada de alunos, solenidade, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e caminhada alusiva ao Setembro Verde. Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9, no Jardim Veraneio.

Segunda-feira (15)

A partir das 14h, acontece o Curso de Libras, na Sala Multiuso. A aula começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, todas as segundas-feiras, com a duração de 2h cada tarde, e vai até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Quarta-feira (17)

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontece às quartas-feiras, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Quinta-feira (18)

A quinta-feira (18) começa com visita dos estudantes Programa Câmara Vai a Escola, de Aparecida do Taboado, a partir das 10h, na sala multiuso, por proposição do deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP). Durante o dia acontece a 7ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos, com solenidade de abertura prevista para 19h, no Plenário Júlio Maia. A proposição é do deputado Pedro Kemp (PT).

Sexta-feira (19)

Na sexta-feira (19), a partir das 19h, o Plenarinho Deputado Nelito Câmara abriga a solenidade de posse da Nova Gestão do Conselho Regional de Psicologia – 14ª Região. O deputado Pedro Kemp, psicólogo por formação, é o proponente do evento.

Domingo (21)

No próximo domingo (21), a partir das 8h, acontece a 2ª Caminhada Passos pela Vida – Juntos pela Doação de órgãos e tecidos, alusiva ao Setembro Verde e à Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos, instituída pela Lei Estadual 5.410/2019 , realizada anualmente de 21 a 27 de setembro, de autoria do deputado e vice-presidente da ALEMS, Renato Câmara. Sociedade civil entidades envolvidas com o tema reúnem-se no espaço de Múltiplo Uso, Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, no Parque dos Poderes.

Sessões

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

