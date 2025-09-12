Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Agenda: 7ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos é destaque da semana

De 14 a 21 de setembro, entre as atividades previstas na agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), está a realização de curso...

12/09/2025 12h05
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Diversas atividades previstas na agenda da semana da Assembleia Legislativa, localizada no Parque dos Poderes
Diversas atividades previstas na agenda da semana da Assembleia Legislativa, localizada no Parque dos Poderes

De 14 a 21 de setembro, entre as atividades previstas na agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), está a realização de curso de Libras, sessões plenárias, conferência, visita guiada de alunos, solenidade, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e caminhada alusiva ao Setembro Verde. Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9, no Jardim Veraneio. 

Segunda-feira (15)

A partir das 14h, acontece o Curso de Libras, na Sala Multiuso. A aula começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, todas as segundas-feiras, com a duração de 2h cada tarde, e vai até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Quarta-feira (17)

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontece às quartas-feiras, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Quinta-feira (18)

A quinta-feira (18) começa com visita dos estudantes Programa Câmara Vai a Escola, de Aparecida do Taboado, a partir das 10h, na sala multiuso, por proposição do deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP). Durante o dia acontece a 7ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos, com solenidade de abertura prevista para 19h, no Plenário Júlio Maia. A proposição é do deputado Pedro Kemp (PT).

Sexta-feira (19)

Na sexta-feira (19), a partir das 19h, o Plenarinho Deputado Nelito Câmara abriga a solenidade de posse da Nova Gestão do Conselho Regional de Psicologia – 14ª Região. O deputado Pedro Kemp, psicólogo por formação, é o proponente do evento. 

Domingo (21)

No próximo domingo (21), a partir das 8h, acontece a 2ª Caminhada Passos pela Vida – Juntos pela Doação de órgãos e tecidos, alusiva ao Setembro Verde e à Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos, instituída pela  Lei Estadual 5.410/2019 , realizada anualmente de 21 a 27 de setembro, de autoria do deputado e vice-presidente da ALEMS, Renato Câmara. Sociedade civil entidades envolvidas com o tema reúnem-se no espaço de Múltiplo Uso, Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, no Parque dos Poderes.  

Sessões

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.  

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente  por este link.   

Fique por dentro

Acompanhe a divulgação completa pelas redes sociais oficiais no  Facebook Instagram X  e  Youtube . O evento terá a cobertura completa pelo  Portal da ALEMS , onde você também encontrará a galeria de imagens. Informações sobre esse e outros eventos ainda pelos canais 7.2, sinal aberto da TV ALEMS, e no canal 9 da Claro NET TV, e ainda no link  TV ALEMS , sinal aberto da Rádio ALEMS na FM 105.5, ou no link  Rádio ALEMS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Período fortalece as ações de sensibilização e busca ampliar o número de doadores voluntários em Mato Grosso do Sul Setembro Verde: ALEMS reforça apoio à doação de órgãos e tecidos
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante autor de estupro em Dourados
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Trabalho integrado entre Brasil e Paraguai garante apoio à vítima de violência doméstica
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
32°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
30°

Sensação

2.44 km/h

Vento

24%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 40 minutos Agenda: 7ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos é destaque da semana
Há 40 minutos Policiais ligados à milícia são acusados da morte de vereador no Rio
Há 40 minutos Comissão aprova regras para comércio de narguilé no Brasil
Há 2 horas Comissão aprova projeto que impede uso do princípio da insignificância em crimes contra mulher
Há 2 horas Seminário aponta desafios da exploração de minerais críticos e estratégicos no Brasil
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 3 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 2 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 6 dias Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
5
Há 6 dias Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados