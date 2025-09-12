Campo Grande joga com força total na Copa Assomasul em busca do bicampeonato

Campo Grande está pronta para brilhar na 21ª edição da Copa Assomasul de Futebol Amador. O maior campeonato da categoria no Centro-Oeste, é organizado pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Com um elenco formado por 22 servidores da Prefeitura de Campo Grande, a equipe recebeu uniformes novos e embarca motivada para a partida nesta sexta-feira (12), em Camapuã.

Reconhecida por movimentar o esporte em todo o Estado, a competição reúne seleções de diversas cidades e promove a integração entre os municípios por meio do futebol. Campo Grande, campeã em 2017, entra em campo com o objetivo de conquistar o segundo título.

O coordenador da equipe, João Henrique, diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), destacou o comprometimento dos atletas e o trabalho de preparação ao longo das fases já superadas.



“Vamos buscar o bicampeonato. São atletas dedicados, servidores que treinam no contraturno, conciliando as responsabilidades do serviço público com a paixão pelo esporte. Já estamos na terceira fase e, com mais duas etapas pela frente, seguimos confiantes. Neste ano em que Campo Grande comemora mais um aniversário, seria uma conquista ainda mais simbólica para todos nós”, afirmou.

A Prefeitura tem garantido total apoio à delegação, com custeio de transporte, alimentação e hospedagem durante os jogos, reafirmando o compromisso da gestão com a valorização do esporte e dos servidores.

O treinador Cleyton Pereira, servidor da Secretaria Municipal de Educação (Semed) há 14 anos, também reforçou o bom momento da equipe.

“Tenho experiência como atleta e técnico, e posso dizer que esses jogadores estão extremamente focados. Treinam semanalmente e mostram dedicação dentro e fora de campo. É um grupo forte, que vai representar bem a cidade na competição”, avaliou.

Após o jogo nesta sexta, o time de Campo Grande volta a campo no sábado (13), também em Camapuã. Caso vença as duas partidas da fase, a equipe retorna à Capital e aguarda o sorteio para os confrontos seguintes.

Para a prefeita Adriane Lopes, o incentivo ao esporte transforma realidades e deve começar desde a infância. “Investimos na revitalização de mais de 100 praças e campos de futebol com manutenção e iluminação, porque entendemos que as sete regiões da cidade precisam de espaços para esporte e lazer. A criança e o adolescente que praticam esportes constroem um futuro mais positivo e se tornam bons cidadãos. Desejo sucesso ao nosso time nos próximos jogos”, declarou.

Campo Grande também oferece diversas oficinas esportivas gratuitas por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), com projetos como o Movimenta CG, que promovem saúde, lazer e bem-estar em todas as regiões da cidade. O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, reforça que o futebol amador é parte da identidade campo-grandense. “O futebol do terrão já é uma marca registrada. Nossos campos estão sempre em uso, com atividades diárias. Para os servidores e para a população, o incentivo ao esporte é fundamental. Ele gera pertencimento, saúde e cidadania”, completou.

#ParaTodosVerem As imagens mostram os jogadores com uniformes novos e autoridades.