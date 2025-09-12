Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em flagrante autor de estupro em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourad...

12/09/2025 09h55
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (11), um homem apontado como autor de um estupro ocorrido no bairro Jardim Dubai, na noite da última terça-feira (9).

O crime aconteceu por volta das 22h10min, quando a vítima, uma jovem de 18 anos que transitava de bicicleta, foi abordada por um homem, que pilotava uma motocicleta e utilizava um simulacro de arma de fogo. O autor obrigou a vítima a seguir até uma casa em construção, onde praticou conjunção carnal e sexo oral mediante ameaça.

Os fatos foram noticiados à Polícia Civil, que imediatamente iniciou trabalho investigtivo e conseguiu identificar e localizar o autor. Os policiais civis cumpriram buscas na residência e no local de trabalho do indivíduo e na casa dele localizaram a motocicleta, a “bag” de entregadore dois simulacros de arma de fogo utilizados no crime. O autor confessou o crime.

A Polícia Civil apura ainda a ligação do preso com outro estupro, ocorrido no dia 20 de agosto, contra uma adolescente. Questionado, o indivíduo disse que pode ter sido o autor desse segundo crime também. 

Ele foi autuado em flagrante por estupro e a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dele, que permanece à disposição da Justiça.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
