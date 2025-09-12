Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Trabalho integrado entre Brasil e Paraguai garante apoio à vítima de violência doméstica

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Sete Quedas, prestou apoio à Polícia Nacional do Paraguai, da cidade de Corpu...

12/09/2025 08h52
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Sete Quedas, prestou apoio à Polícia Nacional do Paraguai, da cidade de Corpus Christi, em uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira (11).

No início da manhã, policiais paraguaios solicitaram auxílio para localizar familiares de uma vítima de violência doméstica residente em Corpus Christi. De imediato, os policiais civis iniciaram buscas nos sistemas integrados de segurança, conseguindo identificar os pais da vítima, moradores de Japorã-MS.

Com o apoio do Batalhão da Polícia Militar de Japorã, foi possível mobilizar uma equipe de segurança da Aldeia Porto Lindo, que recebeu a vítima e a conduziu até seus familiares. A mulher encontra-se agora em segurança, afastada do agressor.

O autor do crime responderá pelo delito de violência doméstica perante a Justiça paraguaia. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul destaca a relevância da cooperação permanente com a Polícia Nacional do Paraguai, reforçando seu compromisso na proteção de vítimas e no enfrentamento à violência.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Período fortalece as ações de sensibilização e busca ampliar o número de doadores voluntários em Mato Grosso do Sul Setembro Verde: ALEMS reforça apoio à doação de órgãos e tecidos
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante autor de estupro em Dourados
© Fernando Frazão/Agência Brasil Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
32°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
30°

Sensação

2.44 km/h

Vento

24%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 45 minutos Campo Grande joga com força total na Copa Assomasul em busca do bicampeonato
Há 45 minutos Setembro Verde: ALEMS reforça apoio à doação de órgãos e tecidos
Há 45 minutos Polícia Civil prende em flagrante autor de estupro em Dourados
Há 2 horas Trabalho integrado entre Brasil e Paraguai garante apoio à vítima de violência doméstica
Há 2 horas Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 3 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 2 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 6 dias Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
5
Há 6 dias Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados