Trabalho integrado entre Brasil e Paraguai garante apoio à vítima de violência doméstica

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Sete Quedas, prestou apoio à Polícia Nacional do Paraguai, da cidade de Corpus Christi, em uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira (11).

No início da manhã, policiais paraguaios solicitaram auxílio para localizar familiares de uma vítima de violência doméstica residente em Corpus Christi. De imediato, os policiais civis iniciaram buscas nos sistemas integrados de segurança, conseguindo identificar os pais da vítima, moradores de Japorã-MS.

Com o apoio do Batalhão da Polícia Militar de Japorã, foi possível mobilizar uma equipe de segurança da Aldeia Porto Lindo, que recebeu a vítima e a conduziu até seus familiares. A mulher encontra-se agora em segurança, afastada do agressor.

O autor do crime responderá pelo delito de violência doméstica perante a Justiça paraguaia. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul destaca a relevância da cooperação permanente com a Polícia Nacional do Paraguai, reforçando seu compromisso na proteção de vítimas e no enfrentamento à violência.