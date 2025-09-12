Whats

Aniversário
Geral

Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme

Paulo Ricardo Souza e a namorada foram arrastados pelas ondas

12/09/2025 08h52
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros vêm realizando buscas intensas para localizar os jovens Paulo Ricardo Souza da Silva, de 15 anos, e a namorada dele, Niquely Pereira Santana, de 14 anos, que desapareceram no mar, junto ao costão da Praia do Leme, na zona sul do Rio, na noite de quarta-feira (10), arrastados pela correnteza.

O casal estava junto com o pai de Paulo, Ricardo Costa, de 37 anos. Ele começou a se afogar quando tentava buscar uma bola que caiu no mar, ao participar de uma partida de futebol com a família na areia da praia.

Ricardo e mais dois adultos foram salvos pelos guarda-vidas, mas o casal de jovens foi arrastado pelas fortes ondas e desapareceu. Eles entraram na água para tentar salvar as outras pessoas da família, mas acabaram desaparecendo no mar.

O Grupamento Marítimo de Salvamento informou que as buscas continuam de forma ininterrupta, com a utilização de aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motos aquáticas entre a praia do Leme e Piratininga, em Niterói. Devido ao mar agitado, com ondas de mais de 2 metros de altura, o casal pode ter sido arrastado para longe.

Os familiares dos jovens, todos moradores de Santo Cristo, na região central da cidade, acompanham o trabalho das equipes de salvamento na Praia do Leme.

