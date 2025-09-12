Polícia Civil participa de palestra com juiz Haroldo Dutra Dias em Três Lagoas

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Regional de Três Lagoas, participou na tarde desta quinta-feira (11), de uma palestra promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS), por meio do Centro de Atenção Biopsicossocial (CABS).

O evento contou com a presença do juiz de Direito, escritor e conferencista de renome nacional, Haroldo Dutra Dias, que abordou o tema “Autoconhecimento e a Importância de Acolher os Desafios”. A atividade foi realizada no auditório do SEST SENAT, em Três Lagoas, e reuniu servidores da segurança pública da região.

Durante a palestra, o convidado destacou reflexões sobre espiritualidade aplicada ao serviço público, propósito e equilíbrio emocional, trazendo contribuições voltadas ao bem-estar e ao fortalecimento dos profissionais da área. A Polícia Civil agradeceu o apoio e a mobilização da Delegacia Regional de Três Lagoas, que possibilitou a expressiva participação dos policiais civis no encontro.