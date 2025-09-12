Campo Grande celebra Semana da Árvore e reafirma compromisso com a preservação ambiental

As árvores são fundamentais para a qualidade de vida urbana, sendo responsáveis pela regulação térmica, melhoria da qualidade do ar, o aumento da biodiversidade, a redução da poluição sonora, a valorização imobiliária, além de embelezarem a cidade, criando ambientes mais agradáveis promovendo o bem-estar. Com esse propósito, a Prefeitura de Campo Grande promove, de 15 a 21 de setembro, a Semana da Árvore, reunindo ações de plantio, mobilização social e educação ambiental em diversos pontos da capital.

A cidade, que possui cerca de 175 mil árvores distribuídas ao longo das vias, representando mais de 160 espécies diferentes, celebra o Dia da Árvore reforçando seu compromisso com a preservação ambiental e a construção de um futuro sustentável.

Programação Semana da Árvore

15/09 (segunda-feira) – 09h00

Lançamento do Projeto Miniflorestas Urbanas

Praça do Bairro Moreninha IV – Rua Clotilde Chaia com a Rua Ivo Osman Miranda

16/09 (terça-feira) – 08h30

Plantio com alunos da E.M. Agrícola Gov. Arnaldo Estevão de Figueiredo

Estrada das Três Barras, s/n, Km 10 da Rodovia MS 451, Zona Rural

17/09 (quarta-feira) – 08h30

Cerimônia Oficial em Comemoração à Semana da Árvore

Teatro do Paço Municipal

Lançamento da Cartilha de Arborização

Lançamento do Guia de Identificação de Espécies e do Manual de Arborização Urbana (convênio com a UFMS)

Lançamento de Plantios e Manutenção Arbórea: Eixo Ambiental do Projeto “Centro em Ação”

Assinatura PROPAM

Palestra: “Arborização urbana e planejamento de cidades verdes” – Silvia Rahe

18/09 (quinta-feira) – 09h00

Início do plantio das novas figueiras no canteiro central da Avenida Mato Grosso

Av. Mato Grosso (entre Rua 13 de Maio e Rua 14 de Julho)

19/09 (sexta-feira) – 09h00

Plantio de ipês do Viveiro Municipal Flora do Cerrado na Praça Ary Coelho

Praça Ary Coelho

20/09 (sábado) – 08h00

Distribuição de 15 mil mudas de árvores frutíferas

Rua Barão do Rio Branco com a Rua Arthur Jorge – Paço Municipal

Lançamentos

O Projeto de Miniflorestas Urbanas é uma iniciativa inovadora que transforma áreas estratégicas da cidade em pequenos bosques de biodiversidade, ajudando a combater as ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar e atrair aves e fauna nativa.

O Manual de Arborização Urbana reúne diretrizes técnicas e práticas para o plantio e manejo das árvores em vias, praças e canteiros, fortalecendo a política municipal de arborização.

Já o Guia de Identificação de Árvores Urbanas, elaborado em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), apresenta de forma prática as mais de 50 espécies de árvores existentes na capital, com fotos, características e orientações de plantio.

Como parte do eixo ambiental do Projeto “Centro em Ação”, serão realizados novos plantios e manutenção das árvores já existentes, iniciativa que objetiva o aumento da cobertura arbórea da região administrativa do Centro.

Para a prefeita Adriane Lopes, a Semana da Árvore reforça o protagonismo da capital na agenda ambiental “Cuidar das árvores é cuidar das pessoas. Cada ação realizada nesta semana representa um investimento direto na qualidade de vida, no bem-estar da população e no futuro sustentável de Campo Grande”, destacou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, ressaltou o papel estratégico da arborização no desenvolvimento da capital “As árvores não são apenas elementos paisagísticos, mas componentes fundamentais da infraestrutura urbana. Elas reduzem impactos ambientais, tornam nossos espaços mais resilientes às mudanças climáticas. A gestão municipal trabalha diariamente para ampliar e qualificar essas áreas verdes, garantindo que Campo Grande siga como referência na preservação de suas florestas urbanas”.

Reconhecida como a capital mais arborizada do Brasil (IBGE, 2022) e integrante da rede internacional Tree Cities of the World há seis anos consecutivos, Campo Grande reafirma sua liderança na agenda climática e se prepara para sediar, em 2026, a COP-15 da Convenção sobre Conservação de Espécies Migratórias.